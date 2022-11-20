Маск заявил, что готовится отражать атаки администрации Байдена

Илон Маск заявил, что готовится защищаться от нападения администрации Байдена
Владелец американской социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) Илон Маск ожидает атаки и ответные меры со стороны администрации президента США Джо Байдена. Он добавил, что готовится защищаться от нападения.
«Ясно как-то, что ночь сменяет день», — написал Маск в Twitter. Данный ответ он дал на комментарий пользователя онлайн-платформы о том, что Маску стоит готовиться к росту атак со стороны администрации Байдена.
Ранее Байден заявлял, что соцсеть Twitter является распространителем лжи и дезинформации. Также президент США оповестил все социальные сети о необходимости прекратить разжигать ненависть и дезинформацию.
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