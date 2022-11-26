26 ноября 2022

Министр обороны Эстонии: российская армия станет сильнее после СВО

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Армия РФ получает важный опыт в ходе СВО, заявил министр обороны Эстонии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Опыт, полученный российской армией в ходе спецоперации на Украине, усилит ее. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Мы должны быть честными: ВМФ России и ВВС России более или менее так же велики, как и до начала конфликта. Извлечение Россией уроков из СВО означает, что в ближайшие годы она будет больше инвестировать в навыки, которые были успешными на Украине с их точки зрения», — передает его слова Die Zeit.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне спецоперации. После этого вооруженные силы России начали наносить множественные ракетные удары по территории Украины, передает ОТР. По словам военного академика Константина Сивкова, тактика российских генералов отличается от ВСУ мощными атаками артиллерии и авиации, а также бережливым отношением к солдатам.

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Опыт, полученный российской армией в ходе спецоперации на Украине, усилит ее. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. «Мы должны быть честными: ВМФ России и ВВС России более или менее так же велики, как и до начала конфликта. Извлечение Россией уроков из СВО означает, что в ближайшие годы она будет больше инвестировать в навыки, которые были успешными на Украине с их точки зрения», — передает его слова Die Zeit. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне спецоперации. После этого вооруженные силы России начали наносить множественные ракетные удары по территории Украины, передает ОТР. По словам военного академика Константина Сивкова, тактика российских генералов отличается от ВСУ мощными атаками артиллерии и авиации, а также бережливым отношением к солдатам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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