Столтенберг заявил о планах увеличить поставки систем ПВО Украине

НАТО ожидает увеличения поставок систем ПВО Украине по итогам встречи глав МИД в Румынии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
«Я ожидаю, что одним из сообщений по итогам встречи министров иностранных дел здесь, в Бухаресте, будет необходимость дальнейшего наращивания поставок [Украине] как систем ПВО, так и, конечно, запасных частей, боеприпасов для различных систем ПВО, а также предоставления обучения для их использования», — сказал Столтенберг. Трансляция ведется на официальном сайте НАТО.
НАТО и другие страны оказывают Украине военную помощь, отправляют вооружение и деньги. США собираются передать боеприпасы и ПВО на сумму 400 миллионов долларов в новом пакете военной помощи. У большинства стран НАТО заканчиваются военные ресурсы для помощи Украине, но поддержку не планируется прекращать, сообщает Пятый канал со ссылкой на The New York Times.
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НАТО ожидает увеличения поставок систем ПВО Украине по итогам встречи глав МИД в Румынии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. «Я ожидаю, что одним из сообщений по итогам встречи министров иностранных дел здесь, в Бухаресте, будет необходимость дальнейшего наращивания поставок [Украине] как систем ПВО, так и, конечно, запасных частей, боеприпасов для различных систем ПВО, а также предоставления обучения для их использования», — сказал Столтенберг. Трансляция ведется на официальном сайте НАТО. В Бухаресте проходит встреча глав МИД стран НАТО, передает «Федеральное агентство новостей». Одной из тем встречи стала военная поддержка Киева. НАТО и другие страны оказывают Украине военную помощь, отправляют вооружение и деньги. США собираются передать боеприпасы и ПВО на сумму 400 миллионов долларов в новом пакете военной помощи. У большинства стран НАТО заканчиваются военные ресурсы для помощи Украине, но поддержку не планируется прекращать, сообщает Пятый канал со ссылкой на The New York Times.