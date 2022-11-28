Столтенберг заявил о планах увеличить поставки систем ПВО Украине

28 ноября 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг заявил о необходимости нарастить поставки Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО ожидает увеличения поставок систем ПВО Украине по итогам встречи глав МИД в Румынии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. «Я ожидаю, что одним из сообщений по итогам встречи министров иностранных дел здесь, в Бухаресте, будет необходимость дальнейшего наращивания поставок [Украине] как систем ПВО, так и, конечно, запасных частей, боеприпасов для различных систем ПВО, а также предоставления обучения для их использования», — сказал Столтенберг. Трансляция ведется на официальном сайте НАТО . В Бухаресте проходит встреча глав МИД стран НАТО, передает «Федеральное агентство новостей». Одной из тем встречи стала военная поддержка Киева. НАТО и другие страны оказывают Украине военную помощь, отправляют вооружение и деньги. США собираются передать боеприпасы и ПВО на сумму 400 миллионов долларов в новом пакете военной помощи. У большинства стран НАТО заканчиваются военные ресурсы для помощи Украине, но поддержку не планируется прекращать, сообщает Пятый канал со ссылкой на The New York Times.

НАТО ожидает увеличения поставок систем ПВО Украине по итогам встречи глав МИД в Румынии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. «Я ожидаю, что одним из сообщений по итогам встречи министров иностранных дел здесь, в Бухаресте, будет необходимость дальнейшего наращивания поставок [Украине] как систем ПВО, так и, конечно, запасных частей, боеприпасов для различных систем ПВО, а также предоставления обучения для их использования», — сказал Столтенберг. Трансляция ведется на официальном сайте НАТО. В Бухаресте проходит встреча глав МИД стран НАТО, передает «Федеральное агентство новостей». Одной из тем встречи стала военная поддержка Киева. НАТО и другие страны оказывают Украине военную помощь, отправляют вооружение и деньги. США собираются передать боеприпасы и ПВО на сумму 400 миллионов долларов в новом пакете военной помощи. У большинства стран НАТО заканчиваются военные ресурсы для помощи Украине, но поддержку не планируется прекращать, сообщает Пятый канал со ссылкой на The New York Times.