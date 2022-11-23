США запланировали для Украины боеприпасы для HIMARS и крупнокалиберные пулеметы 23 ноября 2022 в 22:19 Размер текста - 17 + США предоставило Украине 19,7 млрд долларов военной помощи с начала президентства Байдена Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie США в новом пакете военной помощи передадут Украине боеприпасы и средства для ПВО на сумму 400 млн долларов. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена на официальном сайте правительства Америки. Среди поставок: десять тысяч 120-мм минометных мин, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным авиационным системам. К тому же — 20 млн патронов. С начала президентского срока президент США Джо Байдена выделил Украине 19,7 млрд долларов. На официальном сайте отмечается, что с 2014 года Украина получила более 21,8 миллиарда долларов. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. В ответ на это многие страны Запада стали оказывать военную поддержку Украине. А против России стали вводить экономические и политические санкции. Из-за «обратного эффекта» от санкций в некоторых странах Европы начался энергокризис. США в новом пакете военной помощи передадут Украине боеприпасы и средства для ПВО на сумму 400 млн долларов. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена на официальном сайте правительства Америки. Среди поставок: десять тысяч 120-мм минометных мин, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным авиационным системам. К тому же — 20 млн патронов. С начала президентского срока президент США Джо Байдена выделил Украине 19,7 млрд долларов. На официальном сайте отмечается, что с 2014 года Украина получила более 21,8 миллиарда долларов. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. В ответ на это многие страны Запада стали оказывать военную поддержку Украине. А против России стали вводить экономические и политические санкции. Из-за «обратного эффекта» от санкций в некоторых странах Европы начался энергокризис. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям