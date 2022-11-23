США запланировали для Украины боеприпасы для HIMARS и крупнокалиберные пулеметы

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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
США предоставило Украине 19,7 млрд долларов военной помощи с начала президентства Байдена Фото:

США в новом пакете военной помощи передадут Украине боеприпасы и средства для ПВО на сумму 400 млн долларов. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена на официальном сайте правительства Америки.

Среди поставок: десять тысяч 120-мм минометных мин, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным авиационным системам. К тому же — 20 млн патронов.

С начала президентского срока президент США Джо Байдена выделил Украине 19,7 млрд долларов. На официальном сайте отмечается, что с 2014 года Украина получила более 21,8 миллиарда долларов.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. В ответ на это многие страны Запада стали оказывать военную поддержку Украине. А против России стали вводить экономические и политические санкции. Из-за «обратного эффекта» от санкций в некоторых странах Европы начался энергокризис.

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США в новом пакете военной помощи передадут Украине боеприпасы и средства для ПВО на сумму 400 млн долларов. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена на официальном сайте правительства Америки. Среди поставок: десять тысяч 120-мм минометных мин, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным авиационным системам. К тому же — 20 млн патронов. С начала президентского срока президент США Джо Байдена выделил Украине 19,7 млрд долларов. На официальном сайте отмечается, что с 2014 года Украина получила более 21,8 миллиарда долларов. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. В ответ на это многие страны Запада стали оказывать военную поддержку Украине. А против России стали вводить экономические и политические санкции. Из-за «обратного эффекта» от санкций в некоторых странах Европы начался энергокризис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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