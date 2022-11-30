Захарова объяснила, почему Россия пока не сядет за стол переговоров с США

МИД РФ: переговоры между США и РФ не могут состояться из-за разногласий по вопросам безопасности

30 ноября 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Мария Захарова отметила важность вопроса безопасности в переговорах РФ и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и США не смогут пока сесть за стол переговоров из-за разногласий по вопросам безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это же не просто переговорный процесс — это вопросы безопасности. Это вопросы обоюдных гарантий по вопросам безопасности. США намерены поставить еще больше вооружений в регион конфликта, <…>, а мы будем с ними сидеть за одним столом и обсуждать вопросы обоюдной безопасности», — пояснила Захарова в интервью радио Sputnik. Тем самым она прокомментировала перенос заседания двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее Захарова уточнила, что США ведут себя токсично при обсуждении ДСНВ. Она отметила, что каждый шаг американской стороны направлен на вред России. При этом в РФ уточнили, что США должны сами выступить с инициативой о начале переговоров. Захарова также отметила, что Россия ожидает, что США посодействуют этому, пишет RT.

Россия и США не смогут пока сесть за стол переговоров из-за разногласий по вопросам безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это же не просто переговорный процесс — это вопросы безопасности. Это вопросы обоюдных гарантий по вопросам безопасности. США намерены поставить еще больше вооружений в регион конфликта, <…>, а мы будем с ними сидеть за одним столом и обсуждать вопросы обоюдной безопасности», — пояснила Захарова в интервью радио Sputnik. Тем самым она прокомментировала перенос заседания двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее Захарова уточнила, что США ведут себя токсично при обсуждении ДСНВ. Она отметила, что каждый шаг американской стороны направлен на вред России. При этом в РФ уточнили, что США должны сами выступить с инициативой о начале переговоров. Захарова также отметила, что Россия ожидает, что США посодействуют этому, пишет RT.