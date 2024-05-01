Baza: Диану Шурыгину задержали в Москве. Видео

01 мая 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

Диану Шурыгину задержала полиция, передает Baza Фото: Сергей Виноградов/ТАСС В Москве задержали Диану Шурыгину, известную историей с изнасилованием в 2016 году. Отмечается, что соседи вызвали полицию из-за шума в квартире. Об этом сообщает Baza. «Девушка была задержана полицейскими в ночь на 30 апреля в квартире на Долгоруковской улице, где она находилась вместе с предпринимателем Святославом Гусевым. По предварительным данным, полицию вызвали другие жители дома из-за шума, раздававшегося из квартиры», — передают авторы канала. Отмечается, что она была доставлена в полицейский отдел вместе с двумя своими знакомыми. Шурыгина известна своим участием в программе «Пусть говорят» в 2016 году, где девушка заявила, что ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов на вечеринке в Ульяновске. История вызвала общественный резонанс и разделила общественность. Одни встали на сторону девушки, другие же считают, что она оболгала молодого человека. По итогу Семенов был признан виновным в совершении преступлений и приговорен к восьми годам заключения. Однако спустя время ему смягчили срок. Он вышел на свободу в январе 2018 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве задержали Диану Шурыгину, известную историей с изнасилованием в 2016 году. Отмечается, что соседи вызвали полицию из-за шума в квартире. Об этом сообщает Baza. «Девушка была задержана полицейскими в ночь на 30 апреля в квартире на Долгоруковской улице, где она находилась вместе с предпринимателем Святославом Гусевым. По предварительным данным, полицию вызвали другие жители дома из-за шума, раздававшегося из квартиры», — передают авторы канала. Отмечается, что она была доставлена в полицейский отдел вместе с двумя своими знакомыми. Шурыгина известна своим участием в программе «Пусть говорят» в 2016 году, где девушка заявила, что ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов на вечеринке в Ульяновске. История вызвала общественный резонанс и разделила общественность. Одни встали на сторону девушки, другие же считают, что она оболгала молодого человека. По итогу Семенов был признан виновным в совершении преступлений и приговорен к восьми годам заключения. Однако спустя время ему смягчили срок. Он вышел на свободу в январе 2018 года.