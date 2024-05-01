В Москве задержали Диану Шурыгину, известную историей с изнасилованием в 2016 году. Отмечается, что соседи вызвали полицию из-за шума в квартире. Об этом сообщает Baza.
«Девушка была задержана полицейскими в ночь на 30 апреля в квартире на Долгоруковской улице, где она находилась вместе с предпринимателем Святославом Гусевым. По предварительным данным, полицию вызвали другие жители дома из-за шума, раздававшегося из квартиры», — передают авторы канала. Отмечается, что она была доставлена в полицейский отдел вместе с двумя своими знакомыми.
Шурыгина известна своим участием в программе «Пусть говорят» в 2016 году, где девушка заявила, что ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов на вечеринке в Ульяновске. История вызвала общественный резонанс и разделила общественность. Одни встали на сторону девушки, другие же считают, что она оболгала молодого человека. По итогу Семенов был признан виновным в совершении преступлений и приговорен к восьми годам заключения. Однако спустя время ему смягчили срок. Он вышел на свободу в январе 2018 года.
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