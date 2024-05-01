Baza: Диану Шурыгину задержали в Москве. Видео

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Диану Шурыгину задержала полиция, передает Baza Фото:

В Москве задержали Диану Шурыгину, известную историей с изнасилованием в 2016 году. Отмечается, что соседи вызвали полицию из-за шума в квартире. Об этом сообщает Baza.

«Девушка была задержана полицейскими в ночь на 30 апреля в квартире на Долгоруковской улице, где она находилась вместе с предпринимателем Святославом Гусевым. По предварительным данным, полицию вызвали другие жители дома из-за шума, раздававшегося из квартиры», — передают авторы канала. Отмечается, что она была доставлена в полицейский отдел вместе с двумя своими знакомыми.

Шурыгина известна своим участием в программе «Пусть говорят» в 2016 году, где девушка заявила, что ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов на вечеринке в Ульяновске. История вызвала общественный резонанс и разделила общественность. Одни встали на сторону девушки, другие же считают, что она оболгала молодого человека. По итогу Семенов был признан виновным в совершении преступлений и приговорен к восьми годам заключения. Однако спустя время ему смягчили срок. Он вышел на свободу в январе 2018 года.

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В Москве задержали Диану Шурыгину, известную историей с изнасилованием в 2016 году. Отмечается, что соседи вызвали полицию из-за шума в квартире. Об этом сообщает Baza. «Девушка была задержана полицейскими в ночь на 30 апреля в квартире на Долгоруковской улице, где она находилась вместе с предпринимателем Святославом Гусевым. По предварительным данным, полицию вызвали другие жители дома из-за шума, раздававшегося из квартиры», — передают авторы канала. Отмечается, что она была доставлена в полицейский отдел вместе с двумя своими знакомыми. Шурыгина известна своим участием в программе «Пусть говорят» в 2016 году, где девушка заявила, что ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов на вечеринке в Ульяновске. История вызвала общественный резонанс и разделила общественность. Одни встали на сторону девушки, другие же считают, что она оболгала молодого человека. По итогу Семенов был признан виновным в совершении преступлений и приговорен к восьми годам заключения. Однако спустя время ему смягчили срок. Он вышел на свободу в январе 2018 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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