Умер звукорежиссер «Машины времени» и «Пикника»

На 74-м году скончался звукорежиссер Андрей Тропилло
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, свеча
Андрею Тропилло было 73 года Фото:

Скончался звукорежиссер Андрей Тропилло на 74-м году жизни. Об этом сообщил художник Олег Бурьян. Тропилло был известен своей работой с популярными российскими музыкальными коллективами, включая «Машину времени», «Аквариум» и «Пикник».

«Покинул материальный мир мой друг», — сообщил Бурьян. Свое заявление он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скончался звукорежиссер Андрей Тропилло на 74-м году жизни. Об этом сообщил художник Олег Бурьян. Тропилло был известен своей работой с популярными российскими музыкальными коллективами, включая «Машину времени», «Аквариум» и «Пикник». «Покинул материальный мир мой друг», — сообщил Бурьян. Свое заявление он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...