Умер звукорежиссер «Машины времени» и «Пикника»

Андрею Тропилло было 73 года
Скончался звукорежиссер Андрей Тропилло на 74-м году жизни. Об этом сообщил художник Олег Бурьян. Тропилло был известен своей работой с популярными российскими музыкальными коллективами, включая «Машину времени», «Аквариум» и «Пикник».
«Покинул материальный мир мой друг», — сообщил Бурьян. Свое заявление он опубликовал
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