Baza: в Москве прогремел мощный взрыв

В Москве очевидцы сообщают о мощном взрыве в районе Пятницкого шоссе. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Предварительно во время переукладки бордюров рабочие повредили кабель, в результате чего произошло короткое замыкание. Именно оно, предположительно, могло привести к последующей детонации», — передают авторы канала. На месте в настоящий момент находится экипаж скорой помощи, а также другие оперативные службы. Отмечается, что никто не пострадал.
URA.RU направило запрос в МЧС по городу Москве для уточнения информации. Ответ ожидается.
Сегодня в столице страны также сообщали о взрыве. В одном из корпусов общежития Российского университета дружбы произошло возгорание.
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