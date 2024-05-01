Происшествия Baza: в Москве прогремел мощный взрыв 01 мая 2024 в 15:48 Размер текста - 17 + В Москве произошел взрыв при выполнении ремонтных работ, передает Baza Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве очевидцы сообщают о мощном взрыве в районе Пятницкого шоссе. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Предварительно во время переукладки бордюров рабочие повредили кабель, в результате чего произошло короткое замыкание. Именно оно, предположительно, могло привести к последующей детонации», — передают авторы канала. На месте в настоящий момент находится экипаж скорой помощи, а также другие оперативные службы. Отмечается, что никто не пострадал. URA.RU направило запрос в МЧС по городу Москве для уточнения информации. Ответ ожидается. Сегодня в столице страны также сообщали о взрыве. В одном из корпусов общежития Российского университета дружбы произошло возгорание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Москве очевидцы сообщают о мощном взрыве в районе Пятницкого шоссе. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Предварительно во время переукладки бордюров рабочие повредили кабель, в результате чего произошло короткое замыкание. Именно оно, предположительно, могло привести к последующей детонации», — передают авторы канала. На месте в настоящий момент находится экипаж скорой помощи, а также другие оперативные службы. Отмечается, что никто не пострадал. URA.RU направило запрос в МЧС по городу Москве для уточнения информации. Ответ ожидается. Сегодня в столице страны также сообщали о взрыве. В одном из корпусов общежития Российского университета дружбы произошло возгорание. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям