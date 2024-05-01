Baza: в Москве прогремел мощный взрыв

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Учения Антитеррористического комитета ФСБ "Шторм-2018". Челябинская область, дым, лес, берег, огонь, взрыв
В Москве произошел взрыв при выполнении ремонтных работ, передает Baza Фото:

В Москве очевидцы сообщают о мощном взрыве в районе Пятницкого шоссе. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Предварительно во время переукладки бордюров рабочие повредили кабель, в результате чего произошло короткое замыкание. Именно оно, предположительно, могло привести к последующей детонации», — передают авторы канала. На месте в настоящий момент находится экипаж скорой помощи, а также другие оперативные службы. Отмечается, что никто не пострадал.

URA.RU направило запрос в МЧС по городу Москве для уточнения информации. Ответ ожидается.

Сегодня в столице страны также сообщали о взрыве. В одном из корпусов общежития Российского университета дружбы произошло возгорание.

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В Москве очевидцы сообщают о мощном взрыве в районе Пятницкого шоссе. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Предварительно во время переукладки бордюров рабочие повредили кабель, в результате чего произошло короткое замыкание. Именно оно, предположительно, могло привести к последующей детонации», — передают авторы канала. На месте в настоящий момент находится экипаж скорой помощи, а также другие оперативные службы. Отмечается, что никто не пострадал. URA.RU направило запрос в МЧС по городу Москве для уточнения информации. Ответ ожидается. Сегодня в столице страны также сообщали о взрыве. В одном из корпусов общежития Российского университета дружбы произошло возгорание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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