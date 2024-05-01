Медведев высмеял Зеленского в своем поздравлении с 1 мая

01 мая 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что заводы РФ выпускают грозное вооружение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перед российским вооружением трепещут враги. Так зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с 1 мая. Он также прикрепил ироничное фото с изображением украинского президента Владимира Зеленского. «Наши заводы выпускают сегодня грозное вооружение. Такое, перед которым трепещут наши враги», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте ». К своему поздравлению он прикрепил картинку с изображением Зеленского, на ней написано «Каждый удар молота — удар по врагу». Ранее Медведев выразил сожаление, что украинский глава выжил после якобы обстрела со стороны российской армии. При этом он отметил очевидность того факта, что никакого обстрела не было. Фото: telegram-канал Дмитрия Медведева, https://t.me/medvedev_telegram/485 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед российским вооружением трепещут враги. Так зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с 1 мая. Он также прикрепил ироничное фото с изображением украинского президента Владимира Зеленского. «Наши заводы выпускают сегодня грозное вооружение. Такое, перед которым трепещут наши враги», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте». К своему поздравлению он прикрепил картинку с изображением Зеленского, на ней написано «Каждый удар молота — удар по врагу». Ранее Медведев выразил сожаление, что украинский глава выжил после якобы обстрела со стороны российской армии. При этом он отметил очевидность того факта, что никакого обстрела не было.