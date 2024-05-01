Медведев высмеял Зеленского в своем поздравлении с 1 мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что заводы РФ выпускают грозное вооружение Фото:

Перед российским вооружением трепещут враги. Так зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с 1 мая. Он также прикрепил ироничное фото с изображением украинского президента Владимира Зеленского.

«Наши заводы выпускают сегодня грозное вооружение. Такое, перед которым трепещут наши враги», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте». К своему поздравлению он прикрепил картинку с изображением Зеленского, на ней написано «Каждый удар молота — удар по врагу».

Ранее Медведев выразил сожаление, что украинский глава выжил после якобы обстрела со стороны российской армии. При этом он отметил очевидность того факта, что никакого обстрела не было.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перед российским вооружением трепещут враги. Так зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с 1 мая. Он также прикрепил ироничное фото с изображением украинского президента Владимира Зеленского. «Наши заводы выпускают сегодня грозное вооружение. Такое, перед которым трепещут наши враги», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте». К своему поздравлению он прикрепил картинку с изображением Зеленского, на ней написано «Каждый удар молота — удар по врагу». Ранее Медведев выразил сожаление, что украинский глава выжил после якобы обстрела со стороны российской армии. При этом он отметил очевидность того факта, что никакого обстрела не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...