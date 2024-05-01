Bild: радикалы подожгли летний домик главы крупнейшего оборонного концерна ФРГ

Левые экстремисты подожгли садовый домик управляющего директора оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщила газета Bild.
«Левые экстремисты, по-видимому, совершили поджог садового домика Армина Паппергера, управляющего директора оружейной компании Rheinmetall, в Германсбурге в Нижней Саксонии. В письме на платформе Indymedia неизвестные признались в совершении преступления», — пишет газета. Неизвестные экстремисты сообщили в письме, что установили зажигательное устройство на садовом домике Паппергера в ночь на 29 апреля.
Атаку связали с поставками оружия Киеву. Экстремисты заявили, что компания Паппергера Rheinmetall накапливает «различные старые типы танков». Поджигатели обеспокоены тем, что все накопленное будет продано Украине вместе с боеприпасами.
Начато расследование. Органы госбезопасности проверяют подлинность письма-признания экстремистов.
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Левые экстремисты подожгли садовый домик управляющего директора оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщила газета Bild. «Левые экстремисты, по-видимому, совершили поджог садового домика Армина Паппергера, управляющего директора оружейной компании Rheinmetall, в Германсбурге в Нижней Саксонии. В письме на платформе Indymedia неизвестные признались в совершении преступления», — пишет газета. Неизвестные экстремисты сообщили в письме, что установили зажигательное устройство на садовом домике Паппергера в ночь на 29 апреля. Атаку связали с поставками оружия Киеву. Экстремисты заявили, что компания Паппергера Rheinmetall накапливает «различные старые типы танков». Поджигатели обеспокоены тем, что все накопленное будет продано Украине вместе с боеприпасами. Начато расследование. Органы госбезопасности проверяют подлинность письма-признания экстремистов.