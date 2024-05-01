Путин наградил машиниста и водителя в День труда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Указ Владимира Путина вышел в День весны и труда Фото:

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания «Герой Труда РФ» ряду граждан и почетные знаки «За успехи в труде» пяти предприятиям. Указ вышел 1 мая. Среди граждан оказался водитель авто Алексей Халмакшинов и машинист мельниц Владимир Щедов.

«За выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации <…> Халмакшинову Алексею Юденичу — водителю автомобиля акционерского общества «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия. Щедову Владимиру Викторовичу — машинисту мельниц обогатительной фабрики акционерского общества «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева», — говорится в указе. Он опубликован на официальном портале правовых актов.

Ранее Путин присвоил председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко звание «Герой Труда РФ». В документе отметили, что Матвиенко получила звание за трудовые заслуги перед государством и народом.

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405010001?index=1
Указ Владимира Путина
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405010001?index=1
Владимир Путин присвоил звания Героев Труда ряду граждан

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин присвоил звания «Герой Труда РФ» ряду граждан и почетные знаки «За успехи в труде» пяти предприятиям. Указ вышел 1 мая. Среди граждан оказался водитель авто Алексей Халмакшинов и машинист мельниц Владимир Щедов. «За выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации <…> Халмакшинову Алексею Юденичу — водителю автомобиля акционерского общества «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия. Щедову Владимиру Викторовичу — машинисту мельниц обогатительной фабрики акционерского общества «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева», — говорится в указе. Он опубликован на официальном портале правовых актов. Ранее Путин присвоил председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко звание «Герой Труда РФ». В документе отметили, что Матвиенко получила звание за трудовые заслуги перед государством и народом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...