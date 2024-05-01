Путин наградил машиниста и водителя в День труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания «Герой Труда РФ» ряду граждан и почетные знаки «За успехи в труде» пяти предприятиям. Указ вышел 1 мая. Среди граждан оказался водитель авто Алексей Халмакшинов и машинист мельниц Владимир Щедов.
«За выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации <…> Халмакшинову Алексею Юденичу — водителю автомобиля акционерского общества «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия. Щедову Владимиру Викторовичу — машинисту мельниц обогатительной фабрики акционерского общества «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева», — говорится в указе. Он опубликован на официальном портале правовых актов.
Ранее Путин присвоил председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко звание «Герой Труда РФ». В документе отметили, что Матвиенко получила звание за трудовые заслуги перед государством и народом.
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Президент РФ Владимир Путин присвоил звания «Герой Труда РФ» ряду граждан и почетные знаки «За успехи в труде» пяти предприятиям. Указ вышел 1 мая. Среди граждан оказался водитель авто Алексей Халмакшинов и машинист мельниц Владимир Щедов. «За выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации <…> Халмакшинову Алексею Юденичу — водителю автомобиля акционерского общества «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия. Щедову Владимиру Викторовичу — машинисту мельниц обогатительной фабрики акционерского общества «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева», — говорится в указе. Он опубликован на официальном портале правовых актов. Ранее Путин присвоил председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко звание «Герой Труда РФ». В документе отметили, что Матвиенко получила звание за трудовые заслуги перед государством и народом.