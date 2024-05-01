Поляки вышли на митинг против втягивания страны в конфликт на Украине. Видео

01 мая 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Протестующие не хотят участия войск Польши на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В центре Варшавы в Польше проходит антивоенный марш против участия страны в конфликте на Украине. Организаторы назвали его «Марш мира». «Мы не согласны с втягиванием нас в чужую войну, не согласны быть пушечным мясом, не согласны на безусловную и бессмысленную поддержку Украины», — рассказал один из организаторов марша Лешек Сыкульский, являющийся лидером местного антивоенного движения. Его слова передает РИА Новости. Протестующие скандируют антивоенные лозунги, среди которых «Сегодня наши танки — завтра ваши дети». В конце марта Польша усилила границу с РФ, Белоруссией и Украиной военными. Чуть ранее страна отказалась отправить свои войска на Украину, однако о появлении польских подразделений в рядах ВСУ стало известно еще в январе 2023 года. Президент России Владимир Путин предупреждал, что в случае введения войск на Украину Польшей, ее войска «уже никогда не уйдут». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Варшавы в Польше проходит антивоенный марш против участия страны в конфликте на Украине. Организаторы назвали его «Марш мира». «Мы не согласны с втягиванием нас в чужую войну, не согласны быть пушечным мясом, не согласны на безусловную и бессмысленную поддержку Украины», — рассказал один из организаторов марша Лешек Сыкульский, являющийся лидером местного антивоенного движения. Его слова передает РИА Новости. Протестующие скандируют антивоенные лозунги, среди которых «Сегодня наши танки — завтра ваши дети». В конце марта Польша усилила границу с РФ, Белоруссией и Украиной военными. Чуть ранее страна отказалась отправить свои войска на Украину, однако о появлении польских подразделений в рядах ВСУ стало известно еще в январе 2023 года. Президент России Владимир Путин предупреждал, что в случае введения войск на Украину Польшей, ее войска «уже никогда не уйдут».