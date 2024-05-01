В центре Варшавы в Польше проходит антивоенный марш против участия страны в конфликте на Украине. Организаторы назвали его «Марш мира».
«Мы не согласны с втягиванием нас в чужую войну, не согласны быть пушечным мясом, не согласны на безусловную и бессмысленную поддержку Украины», — рассказал один из организаторов марша Лешек Сыкульский, являющийся лидером местного антивоенного движения. Его слова передает РИА Новости. Протестующие скандируют антивоенные лозунги, среди которых «Сегодня наши танки — завтра ваши дети».
В конце марта Польша усилила границу с РФ, Белоруссией и Украиной военными. Чуть ранее страна отказалась отправить свои войска на Украину, однако о появлении польских подразделений в рядах ВСУ стало известно еще в январе 2023 года. Президент России Владимир Путин предупреждал, что в случае введения войск на Украину Польшей, ее войска «уже никогда не уйдут».
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