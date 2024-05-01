Зеленский уволил начальника кибербезопасности СБУ

01 мая 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Указ об увольнении Витюка подписан Зеленским (на фото) Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский решил снять с должности начальника департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка. Указ опубликован на официальном сайте главы государства. «Уволить Витюка Илью Анатольевича», — говорится в тексте указа. Он подписан Зеленским. Украинский глава не объяснил причину снятия с должности. Витюк в январе текущего года сообщал, что хакеры почти уничтожили крупнейшего оператора связи на Украине. Кроме того, информационные ресурсы координационного штаба по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Минобороны Украины также подверглись успешной атаке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский решил снять с должности начальника департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка. Указ опубликован на официальном сайте главы государства. «Уволить Витюка Илью Анатольевича», — говорится в тексте указа. Он подписан Зеленским. Украинский глава не объяснил причину снятия с должности. Витюк в январе текущего года сообщал, что хакеры почти уничтожили крупнейшего оператора связи на Украине. Кроме того, информационные ресурсы координационного штаба по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Минобороны Украины также подверглись успешной атаке.