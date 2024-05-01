Постпредство РФ обвинило ЕС в дезинформации по отношению к России

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Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, уточнили в постпредстве РФ Фото:

Постпредство России обвинило Брюссель в дезинформации. В ведомстве заявили, что Евросоюз навязывает миру позицию о том, что РФ якобы не соблюдает принципы международного права.

«Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права. <…> Еще одно свидетельство того, что [члены ЕС] живут в созданном ими же мире. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну», — написало постпредство в своем telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций российских дочек Ariston и BSH Hausgerate российской компании «Газпром». Российский посол Алексей Парамонов подчеркнул, что данное решение соответствует закону и не заходят за рамки правового поля.

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Постпредство России обвинило Брюссель в дезинформации. В ведомстве заявили, что Евросоюз навязывает миру позицию о том, что РФ якобы не соблюдает принципы международного права. «Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права. <…> Еще одно свидетельство того, что [члены ЕС] живут в созданном ими же мире. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну», — написало постпредство в своем telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций российских дочек Ariston и BSH Hausgerate российской компании «Газпром». Российский посол Алексей Парамонов подчеркнул, что данное решение соответствует закону и не заходят за рамки правового поля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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