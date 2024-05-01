Постпредство РФ обвинило ЕС в дезинформации по отношению к России

01 мая 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, уточнили в постпредстве РФ Фото: Официальный сайт Европарламента Постпредство России обвинило Брюссель в дезинформации. В ведомстве заявили, что Евросоюз навязывает миру позицию о том, что РФ якобы не соблюдает принципы международного права. «Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права. <…> Еще одно свидетельство того, что [члены ЕС] живут в созданном ими же мире. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну», — написало постпредство в своем telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций российских дочек Ariston и BSH Hausgerate российской компании «Газпром». Российский посол Алексей Парамонов подчеркнул, что данное решение соответствует закону и не заходят за рамки правового поля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Постпредство России обвинило Брюссель в дезинформации. В ведомстве заявили, что Евросоюз навязывает миру позицию о том, что РФ якобы не соблюдает принципы международного права. «Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права. <…> Еще одно свидетельство того, что [члены ЕС] живут в созданном ими же мире. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну», — написало постпредство в своем telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций российских дочек Ariston и BSH Hausgerate российской компании «Газпром». Российский посол Алексей Парамонов подчеркнул, что данное решение соответствует закону и не заходят за рамки правового поля.