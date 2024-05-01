SHOT: дворник выстрелил в сотрудников полиции из ракетницы

01 мая 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Дворник ранее уже был судим за побои и угрозу убийством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Коломне дворник, имеющий криминальное прошлое, выстрелил из ракетницы в прибывших по вызову соседей сотрудников полиции. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. По информации канала, инцидент произошел поздно вечером, когда жители проспекта Кирова обратились в полицию из-за шума и ругани соседей. «Двое полицейских приехали по адресу. Им открыл дверь разъяренный мужик, который сразу выстрелил из ракетницы в живот одному из сотрудников, а потом закрыл дверь. Через некоторое время он снова открыл дверь и выстрелил другому полицейскому в спину», — говорится в сообщении. В итоге правоохранители смогли обезвредить злоумышленника с помощью перцового баллончика. Агрессором оказался 62-летний Глеб И., местный житель, работающий дворником и ранее судимый за побои и угрозу убийством. Пострадавшие полицейские получили медицинскую помощь: у одного диагностировали тупую травму живота, у другого — ожог грудной клетки. В настоящее время они проходят амбулаторное лечение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против нападавшего. URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Московской области. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коломне дворник, имеющий криминальное прошлое, выстрелил из ракетницы в прибывших по вызову соседей сотрудников полиции. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. По информации канала, инцидент произошел поздно вечером, когда жители проспекта Кирова обратились в полицию из-за шума и ругани соседей. «Двое полицейских приехали по адресу. Им открыл дверь разъяренный мужик, который сразу выстрелил из ракетницы в живот одному из сотрудников, а потом закрыл дверь. Через некоторое время он снова открыл дверь и выстрелил другому полицейскому в спину», — говорится в сообщении. В итоге правоохранители смогли обезвредить злоумышленника с помощью перцового баллончика. Агрессором оказался 62-летний Глеб И., местный житель, работающий дворником и ранее судимый за побои и угрозу убийством. Пострадавшие полицейские получили медицинскую помощь: у одного диагностировали тупую травму живота, у другого — ожог грудной клетки. В настоящее время они проходят амбулаторное лечение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против нападавшего. URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Московской области. Ответ на него ожидается.