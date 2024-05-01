США вывели часть войск из региона, который хочет бросить Штаты ради России

РИАН: США вывели часть войск из Чада
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Военных направят из Чада в Германию, сообщает военный источник Фото:

США приняли решение вывести часть войск из Чада (центральная Африка). Об этом сообщил военный чиновник. Ранее высокопоставленные чиновники из США заявляли, что Чад хочет разорвать военное соглашение со Штатами в пользу РФ.

«США передислоцировали часть военных из Чада в Германию», — сообщает военный источник. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что у Чада есть планы разорвать военное соглашение с США ради России. Американские чиновники заявляли CNN, что после такого решения Штаты рискуют потерять военное присутствие в Африке.

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США приняли решение вывести часть войск из Чада (центральная Африка). Об этом сообщил военный чиновник. Ранее высокопоставленные чиновники из США заявляли, что Чад хочет разорвать военное соглашение со Штатами в пользу РФ. «США передислоцировали часть военных из Чада в Германию», — сообщает военный источник. Его слова приводит РИА Новости. Ранее стало известно, что у Чада есть планы разорвать военное соглашение с США ради России. Американские чиновники заявляли CNN, что после такого решения Штаты рискуют потерять военное присутствие в Африке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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