В мире США вывели часть войск из региона, который хочет бросить Штаты ради России РИАН: США вывели часть войск из Чада 01 мая 2024 в 22:01 Размер текста - 17 + Военных направят из Чада в Германию, сообщает военный источник Фото: flickrpd/pickupimage.com США приняли решение вывести часть войск из Чада (центральная Африка). Об этом сообщил военный чиновник. Ранее высокопоставленные чиновники из США заявляли, что Чад хочет разорвать военное соглашение со Штатами в пользу РФ. «США передислоцировали часть военных из Чада в Германию», — сообщает военный источник. Его слова приводит РИА Новости. Ранее стало известно, что у Чада есть планы разорвать военное соглашение с США ради России. Американские чиновники заявляли CNN, что после такого решения Штаты рискуют потерять военное присутствие в Африке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! США приняли решение вывести часть войск из Чада (центральная Африка). Об этом сообщил военный чиновник. Ранее высокопоставленные чиновники из США заявляли, что Чад хочет разорвать военное соглашение со Штатами в пользу РФ. «США передислоцировали часть военных из Чада в Германию», — сообщает военный источник. Его слова приводит РИА Новости. Ранее стало известно, что у Чада есть планы разорвать военное соглашение с США ради России. Американские чиновники заявляли CNN, что после такого решения Штаты рискуют потерять военное присутствие в Африке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям