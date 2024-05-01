Офицер с позывным Змей рассказал, как 28 дней был в окружении ВСУ в ДНР. Видео

RT: российский командир Змей выживал 28 дней в ДНР под окружением ВСУ

01 мая 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Змей рассказал, что непрерывный огонь со стороны ВСУ велся постоянно, однако бойцы ВС РФ выстояли Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир второго мотострелкового батальона Ленинградского полка 1486 с позывным Змей рассказал, как 28 дней со своими сослуживцами выживал в окружении украинских сил в Донецкой народной республике (ДНР). Он подчеркнул, что несмотря на полученные ранения, ни он, ни другие бойцы ВС РФ не покидали своих позиций. «Постоянно [на протяжении 28 дней] велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки, в том числе», — рассказал Змей в разговоре с журналистом RT. Он подчеркнул, что с позиций никто не уходил, даже несмотря на ранения. Он уточнил, что выжить он вместе сослуживцами смог, когда к обстрелу украинских войск подключилась российская артиллерия. Сам командир имеет два ордена Мужества. Он уточнил, что, по большей части, это заслуга его бойцов. Также Змей вспомнил самые яркие интересные случаи с начала спецоперации. Он рассказал, как участвовал в уничтожении подразделения ВСУ «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ батальон «Азов»). Он добавил, что часть из бойцов противника тогда была захвачена в плен. В январе один из российских солдат с позывным Бабка рассказал о том, как выживал на фронте на протяжении десяти дней. Причем он это делал вместе с бойцом ВСУ, которого обстреляли свои же. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир второго мотострелкового батальона Ленинградского полка 1486 с позывным Змей рассказал, как 28 дней со своими сослуживцами выживал в окружении украинских сил в Донецкой народной республике (ДНР). Он подчеркнул, что несмотря на полученные ранения, ни он, ни другие бойцы ВС РФ не покидали своих позиций. «Постоянно [на протяжении 28 дней] велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки, в том числе», — рассказал Змей в разговоре с журналистом RT. Он подчеркнул, что с позиций никто не уходил, даже несмотря на ранения. Он уточнил, что выжить он вместе сослуживцами смог, когда к обстрелу украинских войск подключилась российская артиллерия. Сам командир имеет два ордена Мужества. Он уточнил, что, по большей части, это заслуга его бойцов. Также Змей вспомнил самые яркие интересные случаи с начала спецоперации. Он рассказал, как участвовал в уничтожении подразделения ВСУ «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ батальон «Азов»). Он добавил, что часть из бойцов противника тогда была захвачена в плен. В январе один из российских солдат с позывным Бабка рассказал о том, как выживал на фронте на протяжении десяти дней. Причем он это делал вместе с бойцом ВСУ, которого обстреляли свои же.