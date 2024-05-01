Baza: девочка из Кыргызстана пыталась совершить суицид, разочаровавшись в Москве

01 мая 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Полиция проверяет семью девочку, после того, как школьница из Москвы попыталась покончить с собой, передает Baza Фото: Илья Московец © URA.RU Девятиклассница, недавно переехавшая из Кыргызстана в Москву, попыталась совершить суицид. Поводом для этого послужило разочарование девочки от проживания в столице. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Девятиклассница с августа 2023 живет с семьей в Москве. Вместе с мамой, папой и двумя сестрами они переехали из Кыргызстана. Столица ее не впечатлила — девочка сильно хотела домой и скучала по друзьям. Утром 24 апреля школьница снова поругалась с мамой, потому что сильно хотела домой. Она ушла в свою комнату и написала записку, <…> после чего совершила попытку самоубийства», — передают авторы канала. Девочку удалось вовремя госпитализировать. Сейчас школьница чувствует себя хорошо. По факту происшествия полиция начала проверку семьи, где проживает девочка. В начале 2024 году также сообщалось о том, что уже другая несовершеннолетняя девочка из Москвы попыталась совершить суицид. Тогда школьница сильно расстроилась, когда мама выкинула ее любимую кошку на улицу, после чего животное погибло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девятиклассница, недавно переехавшая из Кыргызстана в Москву, попыталась совершить суицид. Поводом для этого послужило разочарование девочки от проживания в столице. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Девятиклассница с августа 2023 живет с семьей в Москве. Вместе с мамой, папой и двумя сестрами они переехали из Кыргызстана. Столица ее не впечатлила — девочка сильно хотела домой и скучала по друзьям. Утром 24 апреля школьница снова поругалась с мамой, потому что сильно хотела домой. Она ушла в свою комнату и написала записку, <…> после чего совершила попытку самоубийства», — передают авторы канала. Девочку удалось вовремя госпитализировать. Сейчас школьница чувствует себя хорошо. По факту происшествия полиция начала проверку семьи, где проживает девочка. В начале 2024 году также сообщалось о том, что уже другая несовершеннолетняя девочка из Москвы попыталась совершить суицид. Тогда школьница сильно расстроилась, когда мама выкинула ее любимую кошку на улицу, после чего животное погибло.