Baza: девочка из Кыргызстана пыталась совершить суицид, разочаровавшись в Москве

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Мера пресечения Данила Талапова., силовик, правопорядок, полицейский
Полиция проверяет семью девочку, после того, как школьница из Москвы попыталась покончить с собой, передает Baza Фото:

Девятиклассница, недавно переехавшая из Кыргызстана в Москву, попыталась совершить суицид. Поводом для этого послужило разочарование девочки от проживания в столице. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Девятиклассница с августа 2023 живет с семьей в Москве. Вместе с мамой, папой и двумя сестрами они переехали из Кыргызстана. Столица ее не впечатлила — девочка сильно хотела домой и скучала по друзьям. Утром 24 апреля школьница снова поругалась с мамой, потому что сильно хотела домой. Она ушла в свою комнату и написала записку, <…> после чего совершила попытку самоубийства», — передают авторы канала.

Девочку удалось вовремя госпитализировать. Сейчас школьница чувствует себя хорошо. По факту происшествия полиция начала проверку семьи, где проживает девочка.

В начале 2024 году также сообщалось о том, что уже другая несовершеннолетняя девочка из Москвы попыталась совершить суицид. Тогда школьница сильно расстроилась, когда мама выкинула ее любимую кошку на улицу, после чего животное погибло.

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Девятиклассница, недавно переехавшая из Кыргызстана в Москву, попыталась совершить суицид. Поводом для этого послужило разочарование девочки от проживания в столице. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Девятиклассница с августа 2023 живет с семьей в Москве. Вместе с мамой, папой и двумя сестрами они переехали из Кыргызстана. Столица ее не впечатлила — девочка сильно хотела домой и скучала по друзьям. Утром 24 апреля школьница снова поругалась с мамой, потому что сильно хотела домой. Она ушла в свою комнату и написала записку, <…> после чего совершила попытку самоубийства», — передают авторы канала. Девочку удалось вовремя госпитализировать. Сейчас школьница чувствует себя хорошо. По факту происшествия полиция начала проверку семьи, где проживает девочка. В начале 2024 году также сообщалось о том, что уже другая несовершеннолетняя девочка из Москвы попыталась совершить суицид. Тогда школьница сильно расстроилась, когда мама выкинула ее любимую кошку на улицу, после чего животное погибло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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