Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. В ходе встречи он ознакомился с отчетами о ситуации в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Министр обороны РФгенерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника», — говорится в telegram-канале ведомства. В ходе совещания глава МО РФ подчеркнул важность улучшения работы подразделений, занимающихся ремонтом и восстановлением техники, как в зоне боевых действий, так и в тылу.
Шойгу поручил сократить сроки проведения ремонтов двигателей, агрегатов и узлов военной техники. Помимо этого, он заявил о необходимости увеличить запасы комплектующих для оперативного ремонта.
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. В ходе встречи он ознакомился с отчетами о ситуации в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. «Министр обороны РФгенерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника», — говорится в telegram-канале ведомства. В ходе совещания глава МО РФ подчеркнул важность улучшения работы подразделений, занимающихся ремонтом и восстановлением техники, как в зоне боевых действий, так и в тылу. Шойгу поручил сократить сроки проведения ремонтов двигателей, агрегатов и узлов военной техники. Помимо этого, он заявил о необходимости увеличить запасы комплектующих для оперативного ремонта.