Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Видео

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Сергей Шойгу поручил увеличить скорость ремонта военной техники Фото:
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. В ходе встречи он ознакомился с отчетами о ситуации в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Министр обороны РФгенерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника», — говорится в telegram-канале ведомства. В ходе совещания глава МО РФ подчеркнул важность улучшения работы подразделений, занимающихся ремонтом и восстановлением техники, как в зоне боевых действий, так и в тылу.

Шойгу поручил сократить сроки проведения ремонтов двигателей, агрегатов и узлов военной техники. Помимо этого, он заявил о необходимости увеличить запасы комплектующих для оперативного ремонта.

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. В ходе встречи он ознакомился с отчетами о ситуации в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. «Министр обороны РФгенерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника», — говорится в telegram-канале ведомства. В ходе совещания глава МО РФ подчеркнул важность улучшения работы подразделений, занимающихся ремонтом и восстановлением техники, как в зоне боевых действий, так и в тылу. Шойгу поручил сократить сроки проведения ремонтов двигателей, агрегатов и узлов военной техники. Помимо этого, он заявил о необходимости увеличить запасы комплектующих для оперативного ремонта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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