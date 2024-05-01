Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Видео

01 мая 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу поручил увеличить скорость ремонта военной техники Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. В ходе встречи он ознакомился с отчетами о ситуации в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. «Министр обороны РФгенерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника», — говорится в telegram-канале ведомства. В ходе совещания глава МО РФ подчеркнул важность улучшения работы подразделений, занимающихся ремонтом и восстановлением техники, как в зоне боевых действий, так и в тылу. Шойгу поручил сократить сроки проведения ремонтов двигателей, агрегатов и узлов военной техники. Помимо этого, он заявил о необходимости увеличить запасы комплектующих для оперативного ремонта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. В ходе встречи он ознакомился с отчетами о ситуации в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. «Министр обороны РФгенерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника», — говорится в telegram-канале ведомства. В ходе совещания глава МО РФ подчеркнул важность улучшения работы подразделений, занимающихся ремонтом и восстановлением техники, как в зоне боевых действий, так и в тылу. Шойгу поручил сократить сроки проведения ремонтов двигателей, агрегатов и узлов военной техники. Помимо этого, он заявил о необходимости увеличить запасы комплектующих для оперативного ремонта.