Пермяки доставили в школу Северодонецка партию ноутбуков

30 ноября 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

На ноутбуки заранее установлены все необходимые для процесса обучения программы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В школу № 15 города Северодонецка, шефство над которой взяли пермяки, привезли партию ноутбуков. С гуманитарной миссией к детям прибыл член Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае Арутюн Арутюнян. «Хочу рассказывать вам про 15 школу города Северодонецк, которая продолжает работать и обучать детей, несмотря ни на что. Добираться до нее не близкий путь, но меня это не остановило, и в очередной раз я достиг цели. Жизнь прекрасна, когда дети любят тебя и с радостью ждут и встречают тебя, ведь чужих детей не бывает», — написал в telegram-канале Арутюнян. На видео, опубликованном мужчиной, запечатлен процесс вручения ноутбуков учителям и школьникам старших классов. Для удобства учеников, на компьютеры заранее были установлены все необходимые для процесса обучения программы. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки привезли одежду и игрушки в луганский детский дом. Гуманитарную помощь получили дети приюта города Красный Луч. На территории ЛНР и ДНР с февраля идет спецоперация РФ, направленная защиту мирного населения от агрессии киевского режима.

В школу № 15 города Северодонецка, шефство над которой взяли пермяки, привезли партию ноутбуков. С гуманитарной миссией к детям прибыл член Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае Арутюн Арутюнян. «Хочу рассказывать вам про 15 школу города Северодонецк, которая продолжает работать и обучать детей, несмотря ни на что. Добираться до нее не близкий путь, но меня это не остановило, и в очередной раз я достиг цели. Жизнь прекрасна, когда дети любят тебя и с радостью ждут и встречают тебя, ведь чужих детей не бывает», — написал в telegram-канале Арутюнян. На видео, опубликованном мужчиной, запечатлен процесс вручения ноутбуков учителям и школьникам старших классов. Для удобства учеников, на компьютеры заранее были установлены все необходимые для процесса обучения программы. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки привезли одежду и игрушки в луганский детский дом. Гуманитарную помощь получили дети приюта города Красный Луч. На территории ЛНР и ДНР с февраля идет спецоперация РФ, направленная защиту мирного населения от агрессии киевского режима.