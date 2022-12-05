Лавров: Россия посылает сигналы НАТО и США из-за угрозы конфронтации

05 декабря 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Россия предупреждает НАТО и США касательно возможной конфронтации, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чтобы избежать угрозы ядерного столкновения, Россия вынуждена регулярно посылать предупредительные сигналы Западу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьезную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нами. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. Вынуждены регулярно посылать наши предупредительные сигналы на этот счет», — заявил Лавров, слова которого передает telegram-канал МИД России. Запад, по заявлению Лаврова, искажает серьезное отношение России к данному вопросу, обвиняя Кремль в использовании «риторики угроз». Министр иностранных дел также назвал главную причину обострения мировой напряженности. По его словам, беспокойство в России в наибольшей степени вызвали прозвучавшие из Киева слова о возможном пересмотре Украиной своего безъядерного статуса. Лавров заявил, что государства НАТО отвергли инициативу президента России Владимира Путина о предоставлении гарантий безопасности на западном направлении, что и обострило взаимоотношения между державами. Ранее Лавров призывал Запад не раздувать тему ядерной угрозы со стороны РФ. Министр обвинил западные державы в том, что они пытаются искусственно накалять интерес к теме возможных ядерных конфликтов. Кроме того, Сергей Лавров отметил, что на Западе «безответственно играют» с темой ядерного оружия. Киевский режим так же создает риски, которые связаны с применением оружия массового поражения, считает министр. Призыв президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России — одна из подобных провокаций, считает Лавров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы избежать угрозы ядерного столкновения, Россия вынуждена регулярно посылать предупредительные сигналы Западу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьезную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нами. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. Вынуждены регулярно посылать наши предупредительные сигналы на этот счет», — заявил Лавров, слова которого передает telegram-канал МИД России. Запад, по заявлению Лаврова, искажает серьезное отношение России к данному вопросу, обвиняя Кремль в использовании «риторики угроз». Министр иностранных дел также назвал главную причину обострения мировой напряженности. По его словам, беспокойство в России в наибольшей степени вызвали прозвучавшие из Киева слова о возможном пересмотре Украиной своего безъядерного статуса. Лавров заявил, что государства НАТО отвергли инициативу президента России Владимира Путина о предоставлении гарантий безопасности на западном направлении, что и обострило взаимоотношения между державами. Ранее Лавров призывал Запад не раздувать тему ядерной угрозы со стороны РФ. Министр обвинил западные державы в том, что они пытаются искусственно накалять интерес к теме возможных ядерных конфликтов. Кроме того, Сергей Лавров отметил, что на Западе «безответственно играют» с темой ядерного оружия. Киевский режим так же создает риски, которые связаны с применением оружия массового поражения, считает министр. Призыв президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России — одна из подобных провокаций, считает Лавров.