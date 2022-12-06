Родители погибшего военного помогают его боевым товарищам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Родители жителя Миньяра (Челябинская область) Артема Машукова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, собрали посылку для его боевых товарищей. Отец Артема привез посылку на сборный пункт реготделения ЛДПР.

«Вам большое спасибо. Вы отдали самое дорогое, что у вас было — сына. Крепитесь, держитесь. Его смерть не останется напрасной», — сказал отцу представитель партии.

Как сообщили в telegram-канале реготделения партии, груз получат мобилизованные из Ашинского района. Отправленные вещи помогут солдатам в быту.

Как написано в сопроводительном к посылке письме, Машуков погиб 24 октября в ходе СВО в селе Червонопоповка ЛНР. Также родители погибшего воина выразили надежду, что все ребята вернутся живыми к своим семьям.

Спецоперация на Украине продолжается десятый месяц. За это время солдаты получили множество различных посылок. Жители со всех уголков страны поддерживают своих защитников: им присылают предметы первой необходимости, а также письма.