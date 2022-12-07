Global Research: США используют Украину как площадку для своей войны с Россией

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танки
США специально вводят Украину в заблуждение, чтобы вести войну с Россией на ее территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США целенаправленно используют Украину для того, чтобы проводить на ее территории войну с Россией. И в конечном итоге Украина распадется. Об этом сообщает Global Research.

«США выбрали Украину как стартовую площадку для своей войны с Россией, несмотря на тот факт, что Украина в конечном итоге столкнется с распадом», — пишет издание. Добавили, что из-за конфликта между Россией и Украиной Европа погрузится в темное средневековье энергетики.

Отмечается, что США специально вводят Украину в заблуждение, чтобы вести войну с Россией на украинской территории. «Это циничная манипуляция, равносильная геноциду», — подчеркнуло издание. Кроме того, США не обладает интересом национальной безопасности в Украине.

Также говорится, что для Соединенных Штатов важно вовлечь РФ в конфликт, который заставит ее перенапрячься в военном или экономическом отношении. «Всегда было целью, ослабить Россию. Все это не имеет ничего общего с Украиной или украинским народом», — уточнил автор статьи.

Ранее секретарь постпредства России при ООН Федор Стрижовский заявил, что США перестали скрывать, что используют Украину в борьбе с Россией. Также политолог, американист Михаил Синельников-Оришак сообщил, что США вкладываются в Украину не для победы Киева, а ради истощения России.

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США целенаправленно используют Украину для того, чтобы проводить на ее территории войну с Россией. И в конечном итоге Украина распадется. Об этом сообщает Global Research. «США выбрали Украину как стартовую площадку для своей войны с Россией, несмотря на тот факт, что Украина в конечном итоге столкнется с распадом», — пишет издание. Добавили, что из-за конфликта между Россией и Украиной Европа погрузится в темное средневековье энергетики. Отмечается, что США специально вводят Украину в заблуждение, чтобы вести войну с Россией на украинской территории. «Это циничная манипуляция, равносильная геноциду», — подчеркнуло издание. Кроме того, США не обладает интересом национальной безопасности в Украине. Также говорится, что для Соединенных Штатов важно вовлечь РФ в конфликт, который заставит ее перенапрячься в военном или экономическом отношении. «Всегда было целью, ослабить Россию. Все это не имеет ничего общего с Украиной или украинским народом», — уточнил автор статьи. Ранее секретарь постпредства России при ООН Федор Стрижовский заявил, что США перестали скрывать, что используют Украину в борьбе с Россией. Также политолог, американист Михаил Синельников-Оришак сообщил, что США вкладываются в Украину не для победы Киева, а ради истощения России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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