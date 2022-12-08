WSWS: Украине грозит полное отключение электроэнергии

Российские атаки по инфраструктуре Украины вынуждают граждан покидать страну, поясняют авторы World Socialist Web Site Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украине грозит полное обесточивание в ближайшие недели, в связи с чем жителей страны призывают покинуть страну на время. Об этом сообщается на сайте Международного комитета Четвертого Интернационала (World Socialist Web Site).

«Эксперты говорят, что в ближайшие недели вся Украина может быть полностью обесточена, поскольку российские воздушные атаки продолжаются на энергетическую инфраструктуру. <…> Власти Украины не только призывают тех, кто в настоящее время находится за пределами страны, не возвращаться, но и призывают тех, кто все еще находится в стране, уехать из-за энергетического кризиса», — пишут авторы сайта.

Они предполагают, что зимой сотни тысяч украинцев будут стремиться попасть в Европу. Авторы ссылаются на слова генерального директора крупнейшего поставщика электроэнергии ДТЭК Украины Максима Тимченко, который призывает «найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. После теракта на Крымском мосту, в котором президент РФ Владимир Путин обвинил Украину, Россия начала атаковать инфраструктуру страны. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что энергосистему страны этой зимой восстановить будет невозможно.