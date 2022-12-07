07 декабря 2022

Челябинец на 20 минут закрыл ребенка в багажнике

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь и солнце. Санкт-Петербург., багажник
Мужчина закрыл ребенка в багажнике из-за личной неприязни Фото:

В Челябинской области мужчина на 20 минут закрыл 12-летнего ребенка в багажнике своего автомобиля. Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он сделал это из-за личной неприязни к ребенку.

«Обвиняемый, применяя насилие, поместил 12-летнего потерпевшего в багажник своего автомобиля, после чего закрыл багажник и в течение 20 минут удерживал его там. Все происходило против воли потерпевшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве добавили, что обвиняемый признал вину и извинился перед потерпевшим. Несмотря на это уголовное дело за незаконное лишение человека свободы отправили в районный суд для рассмотрения по существу. За свои действия обвиняемый может отправиться за решетку на срок от трех до пяти лет.

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В Челябинской области мужчина на 20 минут закрыл 12-летнего ребенка в багажнике своего автомобиля. Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он сделал это из-за личной неприязни к ребенку. «Обвиняемый, применяя насилие, поместил 12-летнего потерпевшего в багажник своего автомобиля, после чего закрыл багажник и в течение 20 минут удерживал его там. Все происходило против воли потерпевшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве добавили, что обвиняемый признал вину и извинился перед потерпевшим. Несмотря на это уголовное дело за незаконное лишение человека свободы отправили в районный суд для рассмотрения по существу. За свои действия обвиняемый может отправиться за решетку на срок от трех до пяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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