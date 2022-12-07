Челябинец на 20 минут закрыл ребенка в багажнике

08 декабря 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Мужчина закрыл ребенка в багажнике из-за личной неприязни Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Челябинской области мужчина на 20 минут закрыл 12-летнего ребенка в багажнике своего автомобиля. Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он сделал это из-за личной неприязни к ребенку. «Обвиняемый, применяя насилие, поместил 12-летнего потерпевшего в багажник своего автомобиля, после чего закрыл багажник и в течение 20 минут удерживал его там. Все происходило против воли потерпевшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве добавили, что обвиняемый признал вину и извинился перед потерпевшим. Несмотря на это уголовное дело за незаконное лишение человека свободы отправили в районный суд для рассмотрения по существу. За свои действия обвиняемый может отправиться за решетку на срок от трех до пяти лет.

В Челябинской области мужчина на 20 минут закрыл 12-летнего ребенка в багажнике своего автомобиля. Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он сделал это из-за личной неприязни к ребенку. «Обвиняемый, применяя насилие, поместил 12-летнего потерпевшего в багажник своего автомобиля, после чего закрыл багажник и в течение 20 минут удерживал его там. Все происходило против воли потерпевшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве добавили, что обвиняемый признал вину и извинился перед потерпевшим. Несмотря на это уголовное дело за незаконное лишение человека свободы отправили в районный суд для рассмотрения по существу. За свои действия обвиняемый может отправиться за решетку на срок от трех до пяти лет.