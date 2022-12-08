08 декабря 2022

90-летний пермяк пожертвовал 100 тысяч бойцам и жителям Донбасса

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Пермяк долго копил деньги, но решил их пожертвовать Фото:

Пермский пенсионер пожертвовал 100 тысяч рублей в фонд «Все для победы!», они будут направлены военнослужащим и жителям Донбасса. Информация об этом появилась в telegram-канале ОНФ по Пермскому краю.

«Изначально он откладывал деньги на семейные праздники — свой юбилей 90 лет, 60 лет дочери, 65 лет супружеской жизни — но в ответственный момент решил отправить все 100 тысяч рублей на передовую. Сказал: сейчас не время для торжеств», — говорится в посте.

В День Героев Отечества пермяку исполнилось 90 лет. Поздравить его приехали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сопредседатель штаба Народного фронта в регионе Алексей Мельников и воспитанники Пермского президентского кадетского училища.

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Пермский пенсионер пожертвовал 100 тысяч рублей в фонд «Все для победы!», они будут направлены военнослужащим и жителям Донбасса. Информация об этом появилась в telegram-канале ОНФ по Пермскому краю. «Изначально он откладывал деньги на семейные праздники — свой юбилей 90 лет, 60 лет дочери, 65 лет супружеской жизни — но в ответственный момент решил отправить все 100 тысяч рублей на передовую. Сказал: сейчас не время для торжеств», — говорится в посте. В День Героев Отечества пермяку исполнилось 90 лет. Поздравить его приехали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сопредседатель штаба Народного фронта в регионе Алексей Мельников и воспитанники Пермского президентского кадетского училища.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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