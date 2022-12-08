90-летний пермяк пожертвовал 100 тысяч бойцам и жителям Донбасса

Пермяк долго копил деньги, но решил их пожертвовать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермский пенсионер пожертвовал 100 тысяч рублей в фонд «Все для победы!», они будут направлены военнослужащим и жителям Донбасса. Информация об этом появилась в telegram-канале ОНФ по Пермскому краю.

«Изначально он откладывал деньги на семейные праздники — свой юбилей 90 лет, 60 лет дочери, 65 лет супружеской жизни — но в ответственный момент решил отправить все 100 тысяч рублей на передовую. Сказал: сейчас не время для торжеств», — говорится в посте.

В День Героев Отечества пермяку исполнилось 90 лет. Поздравить его приехали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сопредседатель штаба Народного фронта в регионе Алексей Мельников и воспитанники Пермского президентского кадетского училища.