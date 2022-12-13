Тысячи свердловчан-волонтеров помогают мобилизованным и их семьям

Для помощи мобилизованным в Свердловской области работают более 15 тысяч волонтеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для помощи мобилизованным, принимающим участие в спецоперации, и их семьям в рамках акции «Мы вместе» в Свердловской области задействовали более 15 тысяч волонтеров. Об этом сообщают в департаменте информационной политики (ДИП) региона.

«В Свердловской области организована работа регионального штаба общероссийской акции взаимопомощи „Мы вместе“ по оказанию помощи мобилизованным гражданам и членам их семей. Общая численность волонтеров составляет более 15 тысяч человек», — передает слова ДИПа ТАСС.

В рамках проекты волонтеры помогают работникам военкоматов, оказывают индивидуальную помощь семьям военнослужащих. Кроме этого, для свердловчан поступают обращения помощь в присмотре за пенсионерами. Кроме этого, силами волонтеров удалось собрать более 20 тонн помощи для мобилизованных.

Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, позднее 28 октября о ее завершении объявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.