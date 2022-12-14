Челябинцы на Новый год предпочитают покупать сосны

15 декабря 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

В лесхозах покупать деревья намного дешевле, чем на рынке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области при покупке хвойного дерева на Новый год чаще всего покупают сосны. Об этом 15 декабря заявил замначальника Главного управления лесами области Юрий Золотухин, ссылаясь на данные лесхозов. «Спрос на приобретение живых хвойных деревьев на Новый год у жителей не снижается. Наибольшим спросом пользуется сосна. Потом пихта и ель по популярности», — заявил Золотухин на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс». По данным руководителя ГУ лесами, челябинские лесхозы и арендаторы поставляют на региональный рынок около двух тысяч хвойных деревьев. В основном это семилетние елки, которые прорежают лесники, ухаживая за молодым лесом. «Львиная доля елок на наши рынки также поступает из Перми, Екатеринбурга и Курганской области. В наших лесхозах мы продаем деревья от 100 до 1,5 тысячи рублей в зависимости от высоты. Это намного доступнее, чем на рынке», — отметил Золотухин. В регионе до 31 декабря действует профилактическое мероприятие «Ель». В каждом отделе полиции созданы специальные группы по предупреждению преступлений, связанных с незаконной вырубкой и реализацией хвойных деревьев.

Жители Челябинской области при покупке хвойного дерева на Новый год чаще всего покупают сосны. Об этом 15 декабря заявил замначальника Главного управления лесами области Юрий Золотухин, ссылаясь на данные лесхозов. «Спрос на приобретение живых хвойных деревьев на Новый год у жителей не снижается. Наибольшим спросом пользуется сосна. Потом пихта и ель по популярности», — заявил Золотухин на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс». По данным руководителя ГУ лесами, челябинские лесхозы и арендаторы поставляют на региональный рынок около двух тысяч хвойных деревьев. В основном это семилетние елки, которые прорежают лесники, ухаживая за молодым лесом. «Львиная доля елок на наши рынки также поступает из Перми, Екатеринбурга и Курганской области. В наших лесхозах мы продаем деревья от 100 до 1,5 тысячи рублей в зависимости от высоты. Это намного доступнее, чем на рынке», — отметил Золотухин. В регионе до 31 декабря действует профилактическое мероприятие «Ель». В каждом отделе полиции созданы специальные группы по предупреждению преступлений, связанных с незаконной вырубкой и реализацией хвойных деревьев.