Челябинский губернатор соболезнует близким умершей свердловской журналистки

16 декабря 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер напомнил, что Татьяну Дрогаеву знали и любили в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью замредактора сайта газеты «Коммерсант-Урал» Татьяны Дрогаевой. Журналистка из Екатеринбурга скончалась на территории Челябинской области. «Татьяну Юрьевну хорошо знали и ценили в медийном сообществе Большого Урала. Смерть настигла ее при выполнении редакционного задания на Южном Урале. Это большая потеря для всех. Скорбим», — цитирует челябинского губернатора его пресс-служба. Также в некрологе Текслер напомнил, что Дрогаева много времени уделяла регионам УрФО, прекрасно зная их специфику. Применительно к Южному Уралу, она создала челябинское отделение редакции издания и стала первым редактором «Коммерсант-Челябинск». Дрогаева почувствовала себя плохо, работая в Карабаше. С предварительным диагнозом «инсульт» ее срочно доставили в больницу Челябинска. Усилия врачей оказались тщетными: журналистка скончалась, не приходя в сознание.

Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью замредактора сайта газеты «Коммерсант-Урал» Татьяны Дрогаевой. Журналистка из Екатеринбурга скончалась на территории Челябинской области. «Татьяну Юрьевну хорошо знали и ценили в медийном сообществе Большого Урала. Смерть настигла ее при выполнении редакционного задания на Южном Урале. Это большая потеря для всех. Скорбим», — цитирует челябинского губернатора его пресс-служба. Также в некрологе Текслер напомнил, что Дрогаева много времени уделяла регионам УрФО, прекрасно зная их специфику. Применительно к Южному Уралу, она создала челябинское отделение редакции издания и стала первым редактором «Коммерсант-Челябинск». Дрогаева почувствовала себя плохо, работая в Карабаше. С предварительным диагнозом «инсульт» ее срочно доставили в больницу Челябинска. Усилия врачей оказались тщетными: журналистка скончалась, не приходя в сознание.