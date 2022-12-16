В Челябинске скончалась замредактора «Коммерсант-Урал» Татьяна Дрогаева

16 декабря 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

У Татьяны Дрогаевой (в центре) был диагностирован инсульт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске скончалась заместитель главного редактора «Коммерсант-Урал» Татьяна Дрогаева. Предварительной причиной смерти называется инсульт. Эту информацию URA.RU подтвердили в минздраве Челябинской области. Дрогаевой стало плохо во время работы в Карабаше. В дальнейшем она была госпитализирована в Челябинск. По предварительной информации, у Дрогаевой был диагностирован инсульт. Несмотря на все старания врачей, она так и не пришла в сознание. Редакция информационного агентства URA.RU выражает соболезнования родным и близким Татьяны Дрогаевой.

В Челябинске скончалась заместитель главного редактора «Коммерсант-Урал» Татьяна Дрогаева. Предварительной причиной смерти называется инсульт. Эту информацию URA.RU подтвердили в минздраве Челябинской области. Дрогаевой стало плохо во время работы в Карабаше. В дальнейшем она была госпитализирована в Челябинск. По предварительной информации, у Дрогаевой был диагностирован инсульт. Несмотря на все старания врачей, она так и не пришла в сознание. Редакция информационного агентства URA.RU выражает соболезнования родным и близким Татьяны Дрогаевой.