В Челябинске скончалась замредактора «Коммерсант-Урал» Татьяна Дрогаева

У Татьяны Дрогаевой (в центре) был диагностирован инсульт
В Челябинске скончалась заместитель главного редактора «Коммерсант-Урал» Татьяна Дрогаева. Предварительной причиной смерти называется инсульт. Эту информацию URA.RU подтвердили в минздраве Челябинской области.
Дрогаевой стало плохо во время работы в Карабаше. В дальнейшем она была госпитализирована в Челябинск. По предварительной информации, у Дрогаевой был диагностирован инсульт. Несмотря на все старания врачей, она так и не пришла в сознание.
Редакция информационного агентства URA.RU выражает соболезнования родным и близким Татьяны Дрогаевой.
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