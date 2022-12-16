В Челябинске скончалась замредактора «Коммерсант-Урал» Татьяна Дрогаева

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У Татьяны Дрогаевой (в центре) был диагностирован инсульт Фото:

В Челябинске скончалась заместитель главного редактора «Коммерсант-Урал» Татьяна Дрогаева. Предварительной причиной смерти называется инсульт. Эту информацию URA.RU подтвердили в минздраве Челябинской области.

Дрогаевой стало плохо во время работы в Карабаше. В дальнейшем она была госпитализирована в Челябинск. По предварительной информации, у Дрогаевой был диагностирован инсульт. Несмотря на все старания врачей, она так и не пришла в сознание.

Редакция информационного агентства URA.RU выражает соболезнования родным и близким Татьяны Дрогаевой.

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В Челябинске скончалась заместитель главного редактора «Коммерсант-Урал» Татьяна Дрогаева. Предварительной причиной смерти называется инсульт. Эту информацию URA.RU подтвердили в минздраве Челябинской области. Дрогаевой стало плохо во время работы в Карабаше. В дальнейшем она была госпитализирована в Челябинск. По предварительной информации, у Дрогаевой был диагностирован инсульт. Несмотря на все старания врачей, она так и не пришла в сознание. Редакция информационного агентства URA.RU выражает соболезнования родным и близким Татьяны Дрогаевой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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