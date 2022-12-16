Мишустин: Россия найдет новых перспективных партнеров

16 декабря 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Россия обязательно найдет новых партнеров из растущих регионов, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия будет искать новых партнеров в развивающихся регионах мировой экономики для ответа на вызовы, с которыми сталкивается отечественная экономика. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. «В приоритете — поиск новых перспективных партнеров, в первую очередь в активно растущих регионах мировой экономики», — сказал Мишустин на совещании с кабмином. Он добавил, что также остается задача укрепления сотрудничества с действующими партнерами.

Россия будет искать новых партнеров в развивающихся регионах мировой экономики для ответа на вызовы, с которыми сталкивается отечественная экономика. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. «В приоритете — поиск новых перспективных партнеров, в первую очередь в активно растущих регионах мировой экономики», — сказал Мишустин на совещании с кабмином. Он добавил, что также остается задача укрепления сотрудничества с действующими партнерами.