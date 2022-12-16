Мишустин: Россия найдет новых перспективных партнеров

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Михаил Мишустин на форуме
Россия обязательно найдет новых партнеров из растущих регионов, заявил Михаил Мишустин Фото:

Россия будет искать новых партнеров в развивающихся регионах мировой экономики для ответа на вызовы, с которыми сталкивается отечественная экономика. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В приоритете — поиск новых перспективных партнеров, в первую очередь в активно растущих регионах мировой экономики», — сказал Мишустин на совещании с кабмином. Он добавил, что также остается задача укрепления сотрудничества с действующими партнерами.

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Россия будет искать новых партнеров в развивающихся регионах мировой экономики для ответа на вызовы, с которыми сталкивается отечественная экономика. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. «В приоритете — поиск новых перспективных партнеров, в первую очередь в активно растущих регионах мировой экономики», — сказал Мишустин на совещании с кабмином. Он добавил, что также остается задача укрепления сотрудничества с действующими партнерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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