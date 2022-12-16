Мишустин: Россия найдет новых перспективных партнеров

Россия обязательно найдет новых партнеров из растущих регионов, заявил Михаил Мишустин
Россия будет искать новых партнеров в развивающихся регионах мировой экономики для ответа на вызовы, с которыми сталкивается отечественная экономика. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«В приоритете — поиск новых перспективных партнеров, в первую очередь в активно растущих регионах мировой экономики», — сказал Мишустин на совещании с кабмином. Он добавил, что также остается задача укрепления сотрудничества с действующими партнерами.
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