Лавров рассказал, зачем Путин ответил на звонок Макрона

Лавров: Путин ответил Макрону на звонок из вежливости
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Лавров заявил, что Путин не будет отказываются от диалога с властями недружественных стран из-за их отношения к РФ
Лавров заявил, что Путин не будет отказываются от диалога с властями недружественных стран из-за их отношения к РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин ответил на телефонный звонок французского коллеги Эммануэля Маркона 1 июля, руководствуясь своей вежливостью и дальновидностью как политика. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. 

«Ответ заключается в тех принципах, которыми руководствует президент России — по-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказываются от диалога», — заявил Лавров в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале второго. 

Корреспондент добавил, что Париж утверждает, будто звонок был связан для проведения консультаций по ситуации вокруг Исламской Республики. Зарубин задал главе МИД РФ следующий вопрос: признает ли теперь Макрон необходимость обсуждать подобные вопросы с Москвой. Сергей Лавров ответил, что в Кремле подробно рассказали о содержании прошедшей беседы, а прочие ее детали относятся к сфере дипломатических традиций. 

Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Макрон в ходе первого с 2022 года разговора не подавал никаких «сигналов» о готовности обсуждать условия мира в украинском конфликте с учетом новых территориальных реалий. В беседе лидеры двух стран лишь обменялись мнениями по ситуациям в мире. Тема возможной личной встречи Путина и Макрона не обсуждалась. В общей сложности переговоры длились более двух часов, пишет «Национальная служба новостей». 

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Президент РФ Владимир Путин ответил на телефонный звонок французского коллеги Эммануэля Маркона 1 июля, руководствуясь своей вежливостью и дальновидностью как политика. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.  «Ответ заключается в тех принципах, которыми руководствует президент России — по-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказываются от диалога», — заявил Лавров в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале второго.  Корреспондент добавил, что Париж утверждает, будто звонок был связан для проведения консультаций по ситуации вокруг Исламской Республики. Зарубин задал главе МИД РФ следующий вопрос: признает ли теперь Макрон необходимость обсуждать подобные вопросы с Москвой. Сергей Лавров ответил, что в Кремле подробно рассказали о содержании прошедшей беседы, а прочие ее детали относятся к сфере дипломатических традиций.  Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Макрон в ходе первого с 2022 года разговора не подавал никаких «сигналов» о готовности обсуждать условия мира в украинском конфликте с учетом новых территориальных реалий. В беседе лидеры двух стран лишь обменялись мнениями по ситуациям в мире. Тема возможной личной встречи Путина и Макрона не обсуждалась. В общей сложности переговоры длились более двух часов, пишет «Национальная служба новостей». 
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