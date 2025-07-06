Лавров рассказал, зачем Путин ответил на звонок Макрона

Президент РФ Владимир Путин ответил на телефонный звонок французского коллеги Эммануэля Маркона 1 июля, руководствуясь своей вежливостью и дальновидностью как политика. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
«Ответ заключается в тех принципах, которыми руководствует президент России — по-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказываются от диалога», — заявил Лавров в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале второго.
Корреспондент добавил, что Париж утверждает, будто звонок был связан для проведения консультаций по ситуации вокруг Исламской Республики. Зарубин задал главе МИД РФ следующий вопрос: признает ли теперь Макрон необходимость обсуждать подобные вопросы с Москвой. Сергей Лавров ответил, что в Кремле подробно рассказали о содержании прошедшей беседы, а прочие ее детали относятся к сфере дипломатических традиций.
Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Макрон в ходе первого с 2022 года разговора не подавал никаких «сигналов» о готовности обсуждать условия мира в украинском конфликте с учетом новых территориальных реалий. В беседе лидеры двух стран лишь обменялись мнениями по ситуациям в мире. Тема возможной личной встречи Путина и Макрона не обсуждалась. В общей сложности переговоры длились более двух часов, пишет «Национальная служба новостей».
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