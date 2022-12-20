Минобороны РФ утвердило задание на создание экипировки «солдата будущего»

Министерство обороны России утвердило техническое задание на работу по российской экипировке солдата будущего «Легионер», ее планируют завершить к 2023 году. Об этом сообщает источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
«Министерство обороны РФ утвердило тактико-техническое задание на научно-исследовательскую работу по боевой экипировке нового поколения „Легионер“. Ее планируется завершить к концу 2023 года», — заявил источник в ОПК РФ, слова которого передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что на предприятии по созданию боевой экипировки для армии РФ «Армоком» будет создан костюм будущего из композитной брони, который будет защищать тело солдата как латный доспех. Сообщалось, что броню солдата будущего «Легионер» создадут раньше на два года, чем планировалось. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия.
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Министерство обороны России утвердило техническое задание на работу по российской экипировке солдата будущего «Легионер», ее планируют завершить к 2023 году. Об этом сообщает источник в оборонно-промышленном комплексе РФ. «Министерство обороны РФ утвердило тактико-техническое задание на научно-исследовательскую работу по боевой экипировке нового поколения „Легионер“. Ее планируется завершить к концу 2023 года», — заявил источник в ОПК РФ, слова которого передает РИА Новости. Ранее стало известно, что на предприятии по созданию боевой экипировки для армии РФ «Армоком» будет создан костюм будущего из композитной брони, который будет защищать тело солдата как латный доспех. Сообщалось, что броню солдата будущего «Легионер» создадут раньше на два года, чем планировалось. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия.