В России ускорят создание уникальной брони солдата будущего «Легионер»

РИА «Новости»: инновационную военную экипировку «Легионер» создадут к концу 2023 года

06 октября 2022 в 05:25 Размер текста - 17 +

Экипировку солдата будущего «Легионер» разработают на два года раньше, чем планировалось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ. «Изначально предполагалось, что научно-исследовательские работы по экипировке „Легионер“ продлятся в течение двух-трех лет, однако заказчик поменял требования и дал задачу ускориться. Таким образом, этот этап работ будет завершен до конца 2023 года», — заявил собеседник агентства. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. В Минобороны РФ сообщили, что, благодаря спецоперации на Украине, удалось повысить эффективность отечественных вооружений. В ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. Также на Украине российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак» и новейшую винтовку «Сталинград».