Силовики рассказали подробности смертельного ДТП на трассе Екатеринбург—Тюмень

Свердловчанин погиб из-за остановки в темноте на трассе Екатеринбург—Тюмень

Смертельное ДТП произошло на 131 километре трассы Екатеринбург-Тюмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Грузовик «Газель» сбил водителя легковушки, который остановился в темноте и вышел из машины, чтобы открыть багажник на трассе Екатеринбург—Тюмень. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель „Газели“ допустил наезд на стоящий легковой автомобиль Lifan и его водителя. Мужчина на легковушке совершил остановку, вышел из авто, проследовал к его задней части и открыл багажник. При этом он находился на дороге в темное время суток в одежде без светоотражающих элементов. В результате наезда мужчина погиб», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Внутри легковушки находился, предположительно, 20-летний сын погибшего. От столкновения пассажир получил сотрясение мозга и перелом поясницы. При этом водитель грузовика не пострадал.

Авария произошла вечером 21 декабря на 131-м километре федеральной трассы. Из-за смертельного ДТП силовики перекрывали часть дороги в направлении Тюмени в районе Камышлова.