Политолог Лукушин назвал два пути завершения спецоперации

Политолог Лукушин: завершить СВО можно либо переговорами, либо силой
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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, танк, сво
РФ делает акцент на силе, так как Украине не нужны переговоры, заявил Владимир Лукушин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Завершить конфликт на Украине можно лишь путем переговоров с уважением требований РФ, а также посредством выполнения всех задач СВО. Об этом заявил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин.

«Есть два пути завершения этого конфликта. Первый основан на старте переговорной миссии. Нюанс в том, что оппоненты должны уважать российские требования», — приводит слова Владимира Лукушина «Подмосковье сегодня». В пример он приводит прекращение агрессии Украины в Донбассе, а также сокращение военной угрозы со стороны Киева.

Второй путь — это разрешение конфликта с помощью силы и выполнение Россией боевых задач, поставленных в рамках спецоперации. Политолог отметил, что украинская сторона закрыла возможность переговоров на законодательном уровне. «Украине они (переговоры — прим. URA.RU) не нужны, и наша страна акцентирует внимание на силовых способах решения», — заключил Лукушин.

После начала спецоперации Россия неоднократно заявляла о готовности у мирным переговорам с Украиной. Однако украинский президент Владимир Зеленский отказался от дипломатии. Позже он выпустил указ о невозможности диалога Москвы и Киева, передает RT.

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Завершить конфликт на Украине можно лишь путем переговоров с уважением требований РФ, а также посредством выполнения всех задач СВО. Об этом заявил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин. «Есть два пути завершения этого конфликта. Первый основан на старте переговорной миссии. Нюанс в том, что оппоненты должны уважать российские требования», — приводит слова Владимира Лукушина «Подмосковье сегодня». В пример он приводит прекращение агрессии Украины в Донбассе, а также сокращение военной угрозы со стороны Киева. Второй путь — это разрешение конфликта с помощью силы и выполнение Россией боевых задач, поставленных в рамках спецоперации. Политолог отметил, что украинская сторона закрыла возможность переговоров на законодательном уровне. «Украине они (переговоры — прим. URA.RU) не нужны, и наша страна акцентирует внимание на силовых способах решения», — заключил Лукушин. После начала спецоперации Россия неоднократно заявляла о готовности у мирным переговорам с Украиной. Однако украинский президент Владимир Зеленский отказался от дипломатии. Позже он выпустил указ о невозможности диалога Москвы и Киева, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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