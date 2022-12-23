Политолог Лукушин назвал два пути завершения спецоперации

Политолог Лукушин: завершить СВО можно либо переговорами, либо силой

23 декабря 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

РФ делает акцент на силе, так как Украине не нужны переговоры, заявил Владимир Лукушин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Завершить конфликт на Украине можно лишь путем переговоров с уважением требований РФ, а также посредством выполнения всех задач СВО. Об этом заявил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин. «Есть два пути завершения этого конфликта. Первый основан на старте переговорной миссии. Нюанс в том, что оппоненты должны уважать российские требования», — приводит слова Владимира Лукушина «Подмосковье сегодня». В пример он приводит прекращение агрессии Украины в Донбассе, а также сокращение военной угрозы со стороны Киева. Второй путь — это разрешение конфликта с помощью силы и выполнение Россией боевых задач, поставленных в рамках спецоперации. Политолог отметил, что украинская сторона закрыла возможность переговоров на законодательном уровне. «Украине они (переговоры — прим. URA.RU) не нужны, и наша страна акцентирует внимание на силовых способах решения», — заключил Лукушин. После начала спецоперации Россия неоднократно заявляла о готовности у мирным переговорам с Украиной. Однако украинский президент Владимир Зеленский отказался от дипломатии. Позже он выпустил указ о невозможности диалога Москвы и Киева, передает RT.

Завершить конфликт на Украине можно лишь путем переговоров с уважением требований РФ, а также посредством выполнения всех задач СВО. Об этом заявил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин. «Есть два пути завершения этого конфликта. Первый основан на старте переговорной миссии. Нюанс в том, что оппоненты должны уважать российские требования», — приводит слова Владимира Лукушина «Подмосковье сегодня». В пример он приводит прекращение агрессии Украины в Донбассе, а также сокращение военной угрозы со стороны Киева. Второй путь — это разрешение конфликта с помощью силы и выполнение Россией боевых задач, поставленных в рамках спецоперации. Политолог отметил, что украинская сторона закрыла возможность переговоров на законодательном уровне. «Украине они (переговоры — прим. URA.RU) не нужны, и наша страна акцентирует внимание на силовых способах решения», — заключил Лукушин. После начала спецоперации Россия неоднократно заявляла о готовности у мирным переговорам с Украиной. Однако украинский президент Владимир Зеленский отказался от дипломатии. Позже он выпустил указ о невозможности диалога Москвы и Киева, передает RT.