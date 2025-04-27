Убийца девяти человек под Тверью запросил экспертизу психического состояния

Убивший девять человек в доме отдыха под Тверью в 2017 году Сергей Егоров запросил новую психиатрическую экспертизу, утверждая, что предыдущая была проведена недостаточно полно и неправильно. Об этом стало известно из судебных документов.
«Считает, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении него была проведена не полностью и неправильно, по делу необходимо было провести дополнительную экспертизу», — передает содержание жалобы Егорова на приговор. Первоначальная экспертиза признала его вменяемым, отметив, что он осознавал опасность своих действий во время преступления.
Инцидент произошел после ссоры на застолье, когда Егоров вернулся с ружьем и открыл стрельбу по присутствующим, в результате чего погибли девять человек, передает Pravda.Ru. Его задержали на месте преступления, и он был признан виновным, получив пожизненный срок.
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