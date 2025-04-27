Убийца девяти человек под Тверью запросил экспертизу психического состояния

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экспертиза признала Егорова вменяемым
Экспертиза признала Егорова вменяемым Фото:

Убивший девять человек в доме отдыха под Тверью в 2017 году Сергей Егоров запросил новую психиатрическую экспертизу, утверждая, что предыдущая была проведена недостаточно полно и неправильно. Об этом стало известно из судебных документов. 

«Считает, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении него была проведена не полностью и неправильно, по делу необходимо было провести дополнительную экспертизу», — передает содержание жалобы Егорова на приговор. Первоначальная экспертиза признала его вменяемым, отметив, что он осознавал опасность своих действий во время преступления.

Инцидент произошел после ссоры на застолье, когда Егоров вернулся с ружьем и открыл стрельбу по присутствующим, в результате чего погибли девять человек, передает Pravda.Ru. Его задержали на месте преступления, и он был признан виновным, получив пожизненный срок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Убивший девять человек в доме отдыха под Тверью в 2017 году Сергей Егоров запросил новую психиатрическую экспертизу, утверждая, что предыдущая была проведена недостаточно полно и неправильно. Об этом стало известно из судебных документов.  «Считает, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении него была проведена не полностью и неправильно, по делу необходимо было провести дополнительную экспертизу», — передает содержание жалобы Егорова на приговор. Первоначальная экспертиза признала его вменяемым, отметив, что он осознавал опасность своих действий во время преступления. Инцидент произошел после ссоры на застолье, когда Егоров вернулся с ружьем и открыл стрельбу по присутствующим, в результате чего погибли девять человек, передает Pravda.Ru. Его задержали на месте преступления, и он был признан виновным, получив пожизненный срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...