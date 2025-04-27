Мошенники пытались украсть 15 млн рублей из кабинетов пользователей Wildberries

Мошенники пытались похитить более 15 миллионов рублей со счетов пользователей маркетплейса Wildberries, однако их действия были своевременно пресечены. Об этом сообщили в управления «К» МВД России.
«99,9% покупок, сделанных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть более 15 млн рублей — пресечены», — рассказали официальном telegram-канале УБК МВД России. В ведомстве уточнили, что благодаря двухуровневой системе защиты, основанной на искусственном интеллекте, удалось выявить отличия в поведении взломанных устройств по сравнению с реальными пользователями. Это позволило оперативно отреагировать на необычные действия в личных кабинетах клиентов Wildberries.
По информации специалистов по кибербезопасности Wildberries и Russ, злоумышленники использовали вредоносное программное обеспечение для получения доступа к аккаунтам граждан. Преступники рассылали через мессенджеры файлы-архивы с заманчивыми подписями (например, «Посмотри, это ты на фото?»), после скачивания которых устройства пользователей заражались вирусом. После этого мошенники получали доступ к учетной записи и пытались совершить покупки на маркетплейсе на крупные суммы. Однако попытки входа с зараженных устройств были своевременно заблокированы специалистами безопасности.
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