В Южной Корее сообщили об атаке дронов из КНДР

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
Южная Корея совершила предупредительные выстрелы в сторону БПЛА Северной Кореи, сообщает Yonhap Фото:

Северокорейские дроны пересекли воздушное пространство Южной Кореи. Она предприняла несколько предупредительных выстрелов в их сторону. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по вторгшемуся в воздушное пространство страны БПЛА из КНДР», — пишет агентство. В ответ на это по просьбе военных были приостановлены вылеты из аэропортов Инчхон и Кимпо, сообщили в Минтрансе Южной Кореи.

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Северокорейские дроны пересекли воздушное пространство Южной Кореи. Она предприняла несколько предупредительных выстрелов в их сторону. Об этом сообщает агентство Yonhap. «Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по вторгшемуся в воздушное пространство страны БПЛА из КНДР», — пишет агентство. В ответ на это по просьбе военных были приостановлены вылеты из аэропортов Инчхон и Кимпо, сообщили в Минтрансе Южной Кореи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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