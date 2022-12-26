В Южной Корее сообщили об атаке дронов из КНДР

Северокорейские дроны пересекли воздушное пространство Южной Кореи. Она предприняла несколько предупредительных выстрелов в их сторону. Об этом сообщает агентство Yonhap.
«Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по вторгшемуся в воздушное пространство страны БПЛА из КНДР», — пишет агентство. В ответ на это по просьбе военных были приостановлены вылеты из аэропортов Инчхон и Кимпо, сообщили в Минтрансе Южной Кореи.
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Северокорейские дроны пересекли воздушное пространство Южной Кореи. Она предприняла несколько предупредительных выстрелов в их сторону. Об этом сообщает агентство Yonhap. «Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по вторгшемуся в воздушное пространство страны БПЛА из КНДР», — пишет агентство. В ответ на это по просьбе военных были приостановлены вылеты из аэропортов Инчхон и Кимпо, сообщили в Минтрансе Южной Кореи.