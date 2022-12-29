ФСИН раскрыла, чем накормит свердловских осужденных в новогоднюю ночь. Фото

Свердловских заключенных накормят в новогоднюю ночь гороховым супом

30 декабря 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

Осужденных в ИК-10 ждет праздничное меню Фото: Сергей Русанов © URA.RU В меню свердловских осужденных в новогоднюю ночь включат гороховый суп, винегрет из свежих овощей и макароны с гуляшом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Повара столовой ИК-10 в Екатеринбурге приготовят для спецконтингента праздничные блюда: винегрет из свежих овощей, гороховый суп, макароны с гуляшом из говядины и компот из сухофруктов», — рассказали в ГУФСИН. На ужин осужденных накормят картофельной запеканкой, минтаем в кляре, а на десерт дадут булочку и чай. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ГУФСИН отправили почти 10 тысяч новогодних подарков детям в ДНР. Среди подарков велосипеды, самокаты, скейтборды, развивающие настольные игры, игрушки, канцелярские принадлежности для школы, а также сладости. Для осужденных готовят новогоднее меню Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В меню свердловских осужденных в новогоднюю ночь включат гороховый суп, винегрет из свежих овощей и макароны с гуляшом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Повара столовой ИК-10 в Екатеринбурге приготовят для спецконтингента праздничные блюда: винегрет из свежих овощей, гороховый суп, макароны с гуляшом из говядины и компот из сухофруктов», — рассказали в ГУФСИН. На ужин осужденных накормят картофельной запеканкой, минтаем в кляре, а на десерт дадут булочку и чай. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ГУФСИН отправили почти 10 тысяч новогодних подарков детям в ДНР. Среди подарков велосипеды, самокаты, скейтборды, развивающие настольные игры, игрушки, канцелярские принадлежности для школы, а также сладости.