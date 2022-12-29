29 декабря 2022

ФСИН раскрыла, чем накормит свердловских осужденных в новогоднюю ночь. Фото

Свердловских заключенных накормят в новогоднюю ночь гороховым супом
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей заповедник истории политических репрессий
Осужденных в ИК-10 ждет праздничное меню Фото:

В меню свердловских осужденных в новогоднюю ночь включат гороховый суп, винегрет из свежих овощей и макароны с гуляшом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«Повара столовой ИК-10 в Екатеринбурге приготовят для спецконтингента праздничные блюда: винегрет из свежих овощей, гороховый суп, макароны с гуляшом из говядины и компот из сухофруктов», — рассказали в ГУФСИН. На ужин осужденных накормят картофельной запеканкой, минтаем в кляре, а на десерт дадут булочку и чай.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ГУФСИН отправили почти 10 тысяч новогодних подарков детям в ДНР. Среди подарков велосипеды, самокаты, скейтборды, развивающие настольные игры, игрушки, канцелярские принадлежности для школы, а также сладости.

Для осужденных готовят новогоднее меню
Фото:

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В меню свердловских осужденных в новогоднюю ночь включат гороховый суп, винегрет из свежих овощей и макароны с гуляшом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Повара столовой ИК-10 в Екатеринбурге приготовят для спецконтингента праздничные блюда: винегрет из свежих овощей, гороховый суп, макароны с гуляшом из говядины и компот из сухофруктов», — рассказали в ГУФСИН. На ужин осужденных накормят картофельной запеканкой, минтаем в кляре, а на десерт дадут булочку и чай. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ГУФСИН отправили почти 10 тысяч новогодних подарков детям в ДНР. Среди подарков велосипеды, самокаты, скейтборды, развивающие настольные игры, игрушки, канцелярские принадлежности для школы, а также сладости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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