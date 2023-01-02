NewsJournal: положение Байдена не позволяет ему обещать бесконечную помощь Украине

03 января 2023 в 08:09 Размер текста - 17 +

Будущее переизбрание не позволяет Байдену давать обещания о бесконечной помощи Украине, пишет NewsJournal Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Будущее переизбрание в 2024 году и традиционное нежелание Соединенных Штатов Америки быть вовлеченными в затяжные кризисные ситуации не позволяют действующему президенту США Джо Байдену обещать Украине бесконечную помощь. Об этом пишет американская газета NewsJournal. «Байден очень хорошо говорит, что США с Украиной „столько, сколько потребуется“, но Байден не в том положении, чтобы давать такое обещание», — сообщается в материале газеты . Автор добавил, что в бесконечную помощь Вашингтона Украине не позволяет верить будущее переизбрание Байдена в 2024 году, а также склонность американцев избегать затяжных кризисных ситуаций. Установление контроля республиканцами над Палатой представителей и их нежелание предоставлять Украине карт-бланш на расходование экономической помощи, а также нарастающее напряжение в Европе еще больше усиливают недоверие к таким словам. Ранее бывший специальный помощник по национальной безопасности президента Джорджа У. Буша Майкл Аллен выразил мнение, что Запад перестанет поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, как только он даст слабину и перестанет продвигаться вперед на поле боя. Член палаты представителей США от Техаса Трой Эдвин Нелс упрекнул американские власти в избыточной помощи Украине на фоне внутренних проблем США, передает RT. Член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер призвал власти Германии не поставлять на Украину танки Leopard 2, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будущее переизбрание в 2024 году и традиционное нежелание Соединенных Штатов Америки быть вовлеченными в затяжные кризисные ситуации не позволяют действующему президенту США Джо Байдену обещать Украине бесконечную помощь. Об этом пишет американская газета NewsJournal. «Байден очень хорошо говорит, что США с Украиной „столько, сколько потребуется“, но Байден не в том положении, чтобы давать такое обещание», — сообщается в материале газеты. Автор добавил, что в бесконечную помощь Вашингтона Украине не позволяет верить будущее переизбрание Байдена в 2024 году, а также склонность американцев избегать затяжных кризисных ситуаций. Установление контроля республиканцами над Палатой представителей и их нежелание предоставлять Украине карт-бланш на расходование экономической помощи, а также нарастающее напряжение в Европе еще больше усиливают недоверие к таким словам. Ранее бывший специальный помощник по национальной безопасности президента Джорджа У. Буша Майкл Аллен выразил мнение, что Запад перестанет поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, как только он даст слабину и перестанет продвигаться вперед на поле боя. Член палаты представителей США от Техаса Трой Эдвин Нелс упрекнул американские власти в избыточной помощи Украине на фоне внутренних проблем США, передает RT. Член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер призвал власти Германии не поставлять на Украину танки Leopard 2, сообщает телеканал 360.