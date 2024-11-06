Песков: отношения России и США находятся в исторически-низкой точке

Отношения между Россией и США находятся в исторически-низкой точке. Изменятся они или нет — зависит от действий президента Америки. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, не обидится ли Дональд Трамп, если российский лидер Владимир Путин не поздравит его с победой на выборах.
«Ухудшить отношения практически невозможно. Отношения находятся в исторически-низкой точке. Дальше все будет зависеть от руководства США. Президент Путин неоднократно повторял, что готов к диалогу и все еще сохраняет свой настрой», — сказал Песков во время конференц-колла. Представитель президента отметил, что настрой США «диаметрально противоположный».
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