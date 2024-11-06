Песков: отношения России и США находятся в исторически-низкой точке

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Песков считает, что отношения между Россией и США ухудшить практически невозможно Фото:

Отношения между Россией и США находятся в исторически-низкой точке. Изменятся они или нет — зависит от действий президента Америки. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, не обидится ли Дональд Трамп, если российский лидер Владимир Путин не поздравит его с победой на выборах.

«Ухудшить отношения практически невозможно. Отношения находятся в исторически-низкой точке. Дальше все будет зависеть от руководства США. Президент Путин неоднократно повторял, что готов к диалогу и все еще сохраняет свой настрой», — сказал Песков во время конференц-колла. Представитель президента отметил, что настрой США «диаметрально противоположный».

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Отношения между Россией и США находятся в исторически-низкой точке. Изменятся они или нет — зависит от действий президента Америки. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, не обидится ли Дональд Трамп, если российский лидер Владимир Путин не поздравит его с победой на выборах. «Ухудшить отношения практически невозможно. Отношения находятся в исторически-низкой точке. Дальше все будет зависеть от руководства США. Президент Путин неоднократно повторял, что готов к диалогу и все еще сохраняет свой настрой», — сказал Песков во время конференц-колла. Представитель президента отметил, что настрой США «диаметрально противоположный».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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