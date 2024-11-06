В Кремле рассказали, когда Путин поздравит Трампа с победой

В Кремле пока не имеют информации о планах главы России Владимира Путина поздравить экс-президента США Дональда Трампа с вероятной победой на американских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с победой», — заявил Песков во время общения с журналистами. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что отношения с США остаются напряженными. «Не будем забывать, что речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», — уточнил представитель Кремля.
В дополнение к этому Песков отметил, что во власти внимательно следят за происходящим в США и анализируют все поступающие сообщения и заявления. Оценка итогов американских выборов будет составляться на основании анализа конкретных действий и заявлений американской стороны, что подчеркивает осторожный и взвешенный подход России к международным отношениям.
В США прошли президентские выборы, идет подсчет голосов. За место лидера борются представитель Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.
На фоне подсчета голосов и прогнозов СМИ бизнесмен-республиканец заявил о своем выигрыше в президентской гонке. По его словам, результаты голосования стали «политической победой, которую прежде не знала история США». С победой Трампа уже поздравили французский лидер Эммануэль Макрон, украинский глава Владимир Зеленский, эмир Катара Тамимабен Хамад Аль Тани и некоторые другие политики.
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