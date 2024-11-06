Медведев назвал качество Трампа, полезное для России

Медведев: Трамп не любит тратить деньги на прихлебателей и приживалок

06 ноября 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

По словам Медведева, американский политик не любит тратить деньги на «разных прихлебателей и приживалок, Украина в этом ряду» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал качество кандидата в президенты США Дональда Трампа, которое может быть полезным для России. По словам Медведева, американский политик не любит тратить деньги на «разных прихлебателей и приживалок, Украина в этом ряду». Новость по теме В США закрылись избирательные участки, идет подсчет голосов: онлайн-трансляция «У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок — на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Украина в этом же ряду», — пишет Медведев в своем telegram-канале. Председатель Совбеза отметил, что Трампа заставят давать деньги на войну, но сколько именно — пока неизвестно. «Он упрямый, но система сильнее», заключил Медведев. В США прошли выборы президента. Трамп набрал нужное число голосов выборщиков и заявил, что одержал победу. Ранее он заявлял, что у него есть «секретный план», который положит конец конфликту на Украине в 2025 году. С его идеями не согласился украинский президента Владимир Зеленский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал качество кандидата в президенты США Дональда Трампа, которое может быть полезным для России. По словам Медведева, американский политик не любит тратить деньги на «разных прихлебателей и приживалок, Украина в этом ряду». «У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок — на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Украина в этом же ряду», — пишет Медведев в своем telegram-канале. Председатель Совбеза отметил, что Трампа заставят давать деньги на войну, но сколько именно — пока неизвестно. «Он упрямый, но система сильнее», заключил Медведев. В США прошли выборы президента. Трамп набрал нужное число голосов выборщиков и заявил, что одержал победу. Ранее он заявлял, что у него есть «секретный план», который положит конец конфликту на Украине в 2025 году. С его идеями не согласился украинский президента Владимир Зеленский.