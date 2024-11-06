Генсек НАТО не стал говорить про Украину, поздравляя Трампа

06 ноября 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Рютте заявил, что готов участвовать с любым из кандидатов, претендующих занять пост президента США Фото: CC BY 2.0/EU2017EE Estonian Presidency/Flickr новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Он выразил надежду, что тот внесет вклад в усиление Североатлантического альянса. Однако в поздравительном сообщении, опубликованном Рютте в социальных сетях, нет ни слова про Россию и Украину. Новость по теме В США закрылись избирательные участки, идет подсчет голосов: онлайн-трансляция «Я только что поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Его лидерство вновь будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего альянса. С нетерпением жду возможности снова работать с ним, чтобы продвигать мир через сильную НАТО», — пишет Рютте в сети Х (бывший Twitter). Ранее Рютте несколько раз говорил о том, что готов работать абсолютно с любым из кандидатов, претендующих на пост президента Соединенных Штатов. Генсек НАТО надеялся, что Америка продолжит поддерживать альянс, поскольку, по мнению Рютте, это представляет общий интерес. В Соединенных Штатах завершается подсчет голосов на президентских выборах. По последним данным, Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, занимает лидирующие позиции. По информации телеканала Fox News, после завершения голосования на общенациональных выборах, Трамп обеспечил себе 277 голосов выборщиков, опережая своего конкурента Камалу Харрис. Когда будут объявлены результаты выборов и как работает американская система — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Он выразил надежду, что тот внесет вклад в усиление Североатлантического альянса. Однако в поздравительном сообщении, опубликованном Рютте в социальных сетях, нет ни слова про Россию и Украину. «Я только что поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Его лидерство вновь будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего альянса. С нетерпением жду возможности снова работать с ним, чтобы продвигать мир через сильную НАТО», — пишет Рютте в сети Х (бывший Twitter). Ранее Рютте несколько раз говорил о том, что готов работать абсолютно с любым из кандидатов, претендующих на пост президента Соединенных Штатов. Генсек НАТО надеялся, что Америка продолжит поддерживать альянс, поскольку, по мнению Рютте, это представляет общий интерес. В Соединенных Штатах завершается подсчет голосов на президентских выборах. По последним данным, Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, занимает лидирующие позиции. По информации телеканала Fox News, после завершения голосования на общенациональных выборах, Трамп обеспечил себе 277 голосов выборщиков, опережая своего конкурента Камалу Харрис. Когда будут объявлены результаты выборов и как работает американская система — в материале URA.RU.