ВСУ могут готовить еще одно наступление после выборов в США. Полагается, что противник может зайти в приграничные районы Брянской и Белгородской областей.
«Целью удара может стать участок с хорошими (или хотя бы просто асфальтированными) дорогами. В частности, приграничные районы Брянской и Белгородской областей», — передает Forbes. За последние несколько месяцев ВСУ получили более 200 американских БТР Stryker и 128 французских VAB, шведские гусеничные вездеходы Pansarbandvagn 302, БМП Bradley, два десятка танков Leopard 2A4. Учитывая тот факт, что в Курской области сейчас дожди, и продвижение танков значительно затруднено, украинские солдаты могут вторгнуться в Брянскую или Белгородскую область, где дороги намного лучше.
Отмечается, что противник может предпринять атаку вскоре после проведения президентских выборов в США. Для Украины это будет рискованный шаг, поскольку такая стратегия предполагает ставку на «все или ничего». В случае неудачи в наступлении, поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов может быть значительно сокращена.
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