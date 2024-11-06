Песков рассказал, как Путин отреагировал на победу Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он уточнил, что Кремль обращает внимание только на данные, направленные напрямую из Белого Дома.
«О реакции президента не могу ничего сказать. Мы принимаем данные, которые приходят из Вашингтона», — заявил Песков в рамках конференц-колла. Он также отметил, что после победы Трампа его заявления могут приобрести другой тон, и подчеркнул, что Россия будет внимательно анализировать и наблюдать за конкретными делами и шагами новой администрации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.