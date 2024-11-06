Песков рассказал, как Путин отреагировал на победу Трампа

Песков: Кремль обращает внимание только на данные из Белого дома
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что Трамп заявления Трампа могут приобрести другой тон после избрания Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он уточнил, что Кремль обращает внимание только на данные, направленные напрямую из Белого Дома.

«О реакции президента не могу ничего сказать. Мы принимаем данные, которые приходят из Вашингтона», — заявил Песков в рамках конференц-колла. Он также отметил, что после победы Трампа его заявления могут приобрести другой тон, и подчеркнул, что Россия будет внимательно анализировать и наблюдать за конкретными делами и шагами новой администрации.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он уточнил, что Кремль обращает внимание только на данные, направленные напрямую из Белого Дома. «О реакции президента не могу ничего сказать. Мы принимаем данные, которые приходят из Вашингтона», — заявил Песков в рамках конференц-колла. Он также отметил, что после победы Трампа его заявления могут приобрести другой тон, и подчеркнул, что Россия будет внимательно анализировать и наблюдать за конкретными делами и шагами новой администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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