Песков рассказал, как Путин отреагировал на победу Трампа

Песков: Кремль обращает внимание только на данные из Белого дома

06 ноября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Трамп заявления Трампа могут приобрести другой тон после избрания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он уточнил, что Кремль обращает внимание только на данные, направленные напрямую из Белого Дома. «О реакции президента не могу ничего сказать. Мы принимаем данные, которые приходят из Вашингтона», — заявил Песков в рамках конференц-колла. Он также отметил, что после победы Трампа его заявления могут приобрести другой тон, и подчеркнул, что Россия будет внимательно анализировать и наблюдать за конкретными делами и шагами новой администрации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он уточнил, что Кремль обращает внимание только на данные, направленные напрямую из Белого Дома. «О реакции президента не могу ничего сказать. Мы принимаем данные, которые приходят из Вашингтона», — заявил Песков в рамках конференц-колла. Он также отметил, что после победы Трампа его заявления могут приобрести другой тон, и подчеркнул, что Россия будет внимательно анализировать и наблюдать за конкретными делами и шагами новой администрации.