«Мисс России» Никитчук задержали за контрабанду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аэропорту Внуково задержали вице «Мисс Мира-2015», она ввезла в страну на себе украшений на 12 миллионов рублей
В аэропорту Внуково задержали вице «Мисс Мира-2015», она ввезла в страну на себе украшений на 12 миллионов рублей Фото:

«Мисс Россия» и вице-мисс «Мисс Мира-2015» София Никитчук была задержана в Москве в аэропорту Внуково по подозрению в контрабанде ювелирных изделий. По информации telegram-канала 112, общая стоимость недекларированных ценностей составила около 12 миллионов рублей. Отмечается, что Никитчук прибыла столицу России из Ниццы и пыталась пройти по «зеленому коридору» для VIP-персон.

«Красотка прилетела в Москву из Ниццы, транзитом через Стамбул и пошла по „зеленому коридору“ для ВИПов, но на таможенном досмотре пришлось задержаться», — передает telegram-канал. В ходе таможенного контроля София Никитчук представила золотые часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, указав, что не декларировала их, так как считает эти предметы личными. Отмечается, что девушка пыталась провести ювелирных украшений на сумму около 12 миллионов рублей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела против Никитчук за контрабанду и уклонение от уплаты таможенных платежей. В случае обвинения ей может грозить до пяти лет лишения свободы. Вице-мисс «Мисс Мира-2015» задержана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Мисс Россия» и вице-мисс «Мисс Мира-2015» София Никитчук была задержана в Москве в аэропорту Внуково по подозрению в контрабанде ювелирных изделий. По информации telegram-канала 112, общая стоимость недекларированных ценностей составила около 12 миллионов рублей. Отмечается, что Никитчук прибыла столицу России из Ниццы и пыталась пройти по «зеленому коридору» для VIP-персон. «Красотка прилетела в Москву из Ниццы, транзитом через Стамбул и пошла по „зеленому коридору“ для ВИПов, но на таможенном досмотре пришлось задержаться», — передает telegram-канал. В ходе таможенного контроля София Никитчук представила золотые часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, указав, что не декларировала их, так как считает эти предметы личными. Отмечается, что девушка пыталась провести ювелирных украшений на сумму около 12 миллионов рублей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела против Никитчук за контрабанду и уклонение от уплаты таможенных платежей. В случае обвинения ей может грозить до пяти лет лишения свободы. Вице-мисс «Мисс Мира-2015» задержана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...