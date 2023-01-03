Минобороны: армия РФ уничтожила РСЗО HIMARS, из которых ВСУ наносили удары по ДНР

03 января 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Российские солдаты вскрыли позиции боевиков ВСУ в районе Краматорска и уничтожили РСЗО Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска вскрыли позиции ВСУ в районе Краматорска и уничтожили американские пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которых велись обстрелы Донецкой народной республики. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. Армия России вскрыла позиции украинских боевиков в районе города Краматорск, сообщает Минобороны. Уточняется, что в результате были уничтожены две РСЗО HIMARS, из которых велись обстрелы населенных пунктов ДНР. В сообщении ведомства отмечается, что в районах Артемовска и населенного пункта Черновая Диброва (ЛНР) были уничтожены три американские артиллерийские системы M-777. Всего за время проведения спецоперации на Украине уничтожено 399 зенитных ракетных комплексов, 967 РСЗО и 3768 орудий полевой артиллерии и минометов. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.

Российские войска вскрыли позиции ВСУ в районе Краматорска и уничтожили американские пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которых велись обстрелы Донецкой народной республики. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. Армия России вскрыла позиции украинских боевиков в районе города Краматорск, сообщает Минобороны. Уточняется, что в результате были уничтожены две РСЗО HIMARS, из которых велись обстрелы населенных пунктов ДНР. В сообщении ведомства отмечается, что в районах Артемовска и населенного пункта Черновая Диброва (ЛНР) были уничтожены три американские артиллерийские системы M-777. Всего за время проведения спецоперации на Украине уничтожено 399 зенитных ракетных комплексов, 967 РСЗО и 3768 орудий полевой артиллерии и минометов. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.