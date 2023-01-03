Минобороны: армия РФ уничтожила РСЗО HIMARS, из которых ВСУ наносили удары по ДНР

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, военная техника, зрк, ракеты, зенитно-ракетный комплекс
Российские солдаты вскрыли позиции боевиков ВСУ в районе Краматорска и уничтожили РСЗО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска вскрыли позиции ВСУ в районе Краматорска и уничтожили американские пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которых велись обстрелы Донецкой народной республики. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Армия России вскрыла позиции украинских боевиков в районе города Краматорск, сообщает Минобороны. Уточняется, что в результате были уничтожены две РСЗО HIMARS, из которых велись обстрелы населенных пунктов ДНР.

В сообщении ведомства отмечается, что в районах Артемовска и населенного пункта Черновая Диброва (ЛНР) были уничтожены три американские артиллерийские системы M-777. Всего за время проведения спецоперации на Украине уничтожено 399 зенитных ракетных комплексов, 967 РСЗО и 3768 орудий полевой артиллерии и минометов.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.

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Российские войска вскрыли позиции ВСУ в районе Краматорска и уничтожили американские пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которых велись обстрелы Донецкой народной республики. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. Армия России вскрыла позиции украинских боевиков в районе города Краматорск, сообщает Минобороны. Уточняется, что в результате были уничтожены две РСЗО HIMARS, из которых велись обстрелы населенных пунктов ДНР. В сообщении ведомства отмечается, что в районах Артемовска и населенного пункта Черновая Диброва (ЛНР) были уничтожены три американские артиллерийские системы M-777. Всего за время проведения спецоперации на Украине уничтожено 399 зенитных ракетных комплексов, 967 РСЗО и 3768 орудий полевой артиллерии и минометов. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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