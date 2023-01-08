В Екатеринбурге загорелись несколько квартир в двухэтажном доме. Фото, видео

09 января 2023 в 06:42 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге загорелись несколько квартир площадью 100 квадратных метров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице Шефская загорелись квартиры на первом и втором этажах двухэтажного дома площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 100 квадратных метров горят квартиры на первом и втором этажах двухэтажного многоквартирного жилого дома. Основные усилия огнеборцев сосредоточены на спасении людей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Спасатели эвакуировали четверых человек со второго этажа с помощью пожарной лестницы, а также передали медикам человека, которого вытащили из задымленного помещения. Всего из дома эвакуировалось 15 человек, на месте происшествия работали 64 спасателя и 16 пожарных машин. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Шефская загорелись квартиры на первом и втором этажах двухэтажного дома площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 100 квадратных метров горят квартиры на первом и втором этажах двухэтажного многоквартирного жилого дома. Основные усилия огнеборцев сосредоточены на спасении людей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Спасатели эвакуировали четверых человек со второго этажа с помощью пожарной лестницы, а также передали медикам человека, которого вытащили из задымленного помещения. Всего из дома эвакуировалось 15 человек, на месте происшествия работали 64 спасателя и 16 пожарных машин.