В Екатеринбурге на улице Шефская загорелись квартиры на первом и втором этажах двухэтажного дома площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«На площади 100 квадратных метров горят квартиры на первом и втором этажах двухэтажного многоквартирного жилого дома. Основные усилия огнеборцев сосредоточены на спасении людей», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Спасатели эвакуировали четверых человек со второго этажа с помощью пожарной лестницы, а также передали медикам человека, которого вытащили из задымленного помещения. Всего из дома эвакуировалось 15 человек, на месте происшествия работали 64 спасателя и 16 пожарных машин.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
В Екатеринбурге на улице Шефская загорелись квартиры на первом и втором этажах двухэтажного дома площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 100 квадратных метров горят квартиры на первом и втором этажах двухэтажного многоквартирного жилого дома. Основные усилия огнеборцев сосредоточены на спасении людей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Спасатели эвакуировали четверых человек со второго этажа с помощью пожарной лестницы, а также передали медикам человека, которого вытащили из задымленного помещения. Всего из дома эвакуировалось 15 человек, на месте происшествия работали 64 спасателя и 16 пожарных машин.