08 января 2023
07 января 2023

В Екатеринбурге загорелись несколько квартир в двухэтажном доме. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, пожар, тушение пожара, последствия пожара, последствия взрыва, мчс россии, проливка
В Екатеринбурге загорелись несколько квартир площадью 100 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Шефская загорелись квартиры на первом и втором этажах двухэтажного дома площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 100 квадратных метров горят квартиры на первом и втором этажах двухэтажного многоквартирного жилого дома. Основные усилия огнеборцев сосредоточены на спасении людей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели эвакуировали четверых человек со второго этажа с помощью пожарной лестницы, а также передали медикам человека, которого вытащили из задымленного помещения. Всего из дома эвакуировалось 15 человек, на месте происшествия работали 64 спасателя и 16 пожарных машин.

Фото:
Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В Екатеринбурге на улице Шефская загорелись квартиры на первом и втором этажах двухэтажного дома площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 100 квадратных метров горят квартиры на первом и втором этажах двухэтажного многоквартирного жилого дома. Основные усилия огнеборцев сосредоточены на спасении людей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Спасатели эвакуировали четверых человек со второго этажа с помощью пожарной лестницы, а также передали медикам человека, которого вытащили из задымленного помещения. Всего из дома эвакуировалось 15 человек, на месте происшествия работали 64 спасателя и 16 пожарных машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...